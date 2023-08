Za nami drugi dzień Top of the Top Sopot Festivalu, który upłynął pod znakiem konkursu o Bursztynowego Słowika. Laureatem statuetki został duet Kwiat Jabłoni. – Zupełnie się tego nie spodziewaliśmy, to jest szaleństwo – mówi dla naTemat Jacek Sienkiewicz.

Kwiat Jabłoni zdobył Bursztynowego Słowika. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Trwa Top of the Top Sopot Festival 2023. We wtorek (22 sierpnia) w programie tego wydarzenia znalazł się koncert #Summer Vibes. Przed publicznością w Operze Leśnej oraz widzami TVN zaprezentował się m.in. zespół Lady Pank.

Kulminacyjnym punktem wieczoru był natomiast konkurs o Bursztynowego Słowika. W szranki stanęło siedmioro wykonawców:

Kwiat Jabłoni – "Od nowa"

Effy – "Nie broń mi"

Daria ze Śląska – "Gambino"

Rubens – "Pantera Disco"

Paula Roma – "Śmiało"

Bovska – "Ziemia mi się pali"

Aden Foyer – "The Ballet Girl"

Występy uczestników konkursu przeplatane były wykonami gości specjalnych. Ostatecznie Bursztynowego Słowika zgarnęli Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie, czyli duet Kwiat Jabłoni.

Kwiat Jabłoni dla naTemat

Na miejscu w sopockiej Operze Leśnej jest dziennikarz naTemat Kamil Frątczak, który porozmawiał ze zwycięzcami.

– Czujemy się fenomenalnie. To jest po prostu chore, to co się dzieje – mówił w emocjach Sienkiewicz. – Tak szczerze, zupełnie się tego nie spodziewaliśmy, szaleństwo to jest – dodał.

Artyści opowiedzieli też o swoich planach na przyszłość. – Najbliższa przyszłość dotyczy wydania naszej płyty. Dokładnie 13 października wydajemy trzecią płytę o nazwie "Pokaz slajdów", a chwilę później, czyli od początku listopada ruszamy w naszą największą jak do tej pory trasę po Polsce. Będziemy grać w halach. Już można właściwie kupować bilety, więc bardzo zapraszamy. Bardzo chcemy się z wami spotkać jeszcze w tym roku – opowiedział nam muzyk.

Przypomnijmy, że historia sopockiego festiwalu sięga lat 60. Biorąc pod uwagę kilka przerw, to wielkie muzyczne wydarzenie zostało już zorganizowane 53 razy. Tegoroczna odsłona imprezy w Operze Leśnej potrwa do 24 sierpnia.