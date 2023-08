Agnieszka Woźniak-Starak aktywnie prowadzi swoje social media. W najnowszej relacji wyjawiła, że miała awarię samochodu w drodze na sopocki festiwal, gdzie ma być jedną z prowadzących. Wiadomo, na czyją pomoc mogła liczyć.

Agnieszka Woźniak-Starak miała awarię w drodze na sopocki festiwal. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Agnieszka Woźniak-Starak ostatnio pożegnała się z rolą gospodyni w "Dzień dobry TVN". Nie oznacza to jednak, że na dobre jej drogi ze stacją się rozeszły. Prezenterka została zaangażowana w Top of the Top Sopot Festival 2023. Trzeciego dnia tego wydarzenia będzie jedną z prowadzących.

Woźniak-Starak miała pecha w podróży na sopocki festiwal

Okazuje się, że gwiazdę TVN w podróży do Opery Leśnej spotkała "przygoda". Z jej relacji na Instagramie wynika, że musiała poprosić o pomoc mechaników.

"W drodze na Top of the top Sopot Festival. Z przygodami. Gdyby ktoś szukał wulkanizacji w Mrągowie, polecam bardzo miłych panów" – napisała i załączyła swoje zdjęcie przy samochodzie.

Woźniak-Starak i jej pożegnanie z "DDTVN"

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca "DDTVN" ogłosiło ogromne zmiany w składzie prowadzących. Podziękowano w sumie 5 gospodarzom, w tym Agnieszce Woźniak-Starak. "Wiemy, że zmiany nie są łatwe, wywołują dużo emocji, które szanujemy. Równocześnie otwierają nowe drzwi, dlatego już dziś trzymamy kciuki za Agnieszkę Woźniak-Starak, na którą czeka kolejny projekt w naszej stacji oraz rola prowadzącej podczas najważniejszych wydarzeń telewizyjnych" – podano.

Jak zareagowała na to sama zainteresowana? "Zawsze powtarzam, że lubię zmiany, a to sporo w życiu ułatwia. Wszystkich, którzy próbowali się do mnie dzisiaj dodzwonić, bardzo przepraszam, ale to był wyjątkowo intensywny wieczór. I piękny również" – napisała. Chwilę później dziennikarka opublikowała w relacji na Instagramie filmik z kolejnym komentarzem. Rewolucję w "DDTVN" porównała do zmian wicepremierów w rządzie Mateusza Morawieckiego.

– Chciałam wam podziękować za wszystkie ciepłe słowa, bo trochę nie nadążam z odpisywaniem. Tak sobie pomyślałam, że jednego dnia zniknęło z "Dzień Dobry TVN" więcej prowadzących, niż wicepremierów z rządu Mateusza Morawieckiego, a wydawało się, że nic tego nie przebije. Także sporo się w tym tygodniu działo, nie tylko w polityce, ale także w mediach, a tydzień się jeszcze nie skończył – podsumowała.