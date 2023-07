Woźniak-Starak opublikowała zdjęcie sprzed 18 lat. Tak wyglądała podczas debiutu w TVP

Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczyła swoich fanów. W relacji na Instagramie opublikowała zdjęcie sprzed lat, które przedstawiało, jak dziennikarka wyglądała podczas swojego debiutu w Telewizji Polskiej.

Tak Agnieszka Woźniak-Starak wyglądała 18 lat temu [FOTO]

Jakiś czas temu media obiegła przykra wiadomość na temat zmian obsadowych w programie "Dzień Dobry TVN". Z formatem pożegnało się aż pięcioro prowadzących, a wśród nich znalazła się Agnieszka Woźniak-Starak.

Jak podała w oficjalnym oświadczeniu stacja, dziennikarka nie kończy definitywnie swojej współpracy z telewizją TVN i już niebawem pojawi się w nowym formacie.

Tak Agnieszka Woźniak-Starak wyglądała 18 lat temu [FOTO]

Teraz dziennikarce zebrało się na wspomnienia. W relacji na Instagramie opublikowała zdjęcie sprzed 18 lat. Przypomnijmy, że prezenterka swoje pierwsze kroki stawiała na antenie Telewizji Polskiej, gdzie rozpoczęła pracę w 2005 roku. Fotografia przedstawia kadr z jej telewizyjnego debiutu, podczas którego towarzyszył jej Tomasz Kammel.

"O rany, to był mój telewizyjny debiut! Dokładnie moment, w którym Tomasz Kammel i Grzesiek Miśtal przedstawiali mnie widzom TVP1, na żywo! Nogi mi się potem trzęsły jeszcze przez dwie godziny. Tego dnia oficjalnie dołączyłam do Redakcji Oprawy i Promocji Jedynki" – napisała Woźniak-Starak pod zdjęciem.

Przypomnijmy, że fani kompletnie nie zgadzają się z decyzją podjętą przez szefostwo śniadaniówki. Swoje rozgoryczenie przedstawili w komentarzach na profilach w mediach społecznościowych. Sama zainteresowana nie zdaje się zbytnio przejmować. Po opublikowaniu informacji dziennikarka opublikowała oświadczenie.

"Zawsze powtarzam, że lubię zmiany, a to sporo w życiu ułatwia. Wszystkich, którzy próbowali się do mnie dzisiaj dodzwonić, bardzo przepraszam, ale to był wyjątkowo intensywny wieczór. I piękny również" – napisała. Chwilę później dziennikarka opublikowała w relacji na Instagramie filmik z kolejnym komentarzem. Rewolucję w "DDTVN" porównała do zmian wicepremierów w rządzie Mateusza Morawieckiego.

– Chciałam wam podziękować za wszystkie ciepłe słowa, bo trochę nie nadążam z odpisywaniem. Tak sobie pomyślałam, że jednego dnia zniknęło z "Dzień Dobry TVN" więcej prowadzących, niż wicepremierów z rządu Mateusza Morawieckiego, a wydawało się, że nic tego nie przebije. Także sporo się w tym tygodniu działo, nie tylko w polityce, ale także w mediach, a tydzień się jeszcze nie skończył – podsumowała.