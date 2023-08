Jakimowicz o domniemanych wiadomościach od Rachonia. "Moja żona się popłakała"

Weronika Tomaszewska

J arosław Jakimowicz w nowej publikacji w mediach społecznościowych uderza w Michała Rachonia. Choć jeszcze niedawno występował w jego programie, to teraz ma mu dużo do zarzucenia. Twierdzi, że "widział wiadomości" od dziennikarza. – Moja żona się popłakała, gdy jej to pokazałem – przekonuje.