"Rodzinka.pl" to jeden z najpopularniejszych seriali TVP ostatnich lat. Perypetie rodzinki Boskich, w których wcielają się m.in. Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak i Maciej Musiał, zagoszczą niebawem na dłużej na platformie Netflix. Oto, kiedy możemy się ich spodziewać.

"Rodzinka.pl" z Kożuchowską i Karolakiem trafi na platformę Netflix pod koniec sierpnia. Fot. VIPHOTO / East News

Rodzinka.pl na Netfliksie. Od kiedy?

Pierwsze odcinki "Rodzinki.pl" zostały wyemitowane w marcu 2011 roku. Na naszych oczach widzieliśmy, jak dorasta najmłodsza część obsady - w tym Maciej Musiał ("1899"), Adam Zdrójkowski ("Krime Story"), Mateusz Pawłowski ("Dwie korony") i Julia Wieniawa ("W lesie dziś nie zaśnie nikt"), a także jak rozwijają się gwiazdy pokroju Małgorzaty Kożuchowskiej ("M jak miłość"), Tomasza Karolaka ("39 i pół") oraz Agata Kulesza ("Ida") i Jacek Braciak ("Kler").

Serial inspirowany kanadyjską produkcją "Les Parent" doczekała się aż 16 sezonów, które łącznie liczyły 287 odcinków. Ostatnią odsłonę hitu TVP2 mogliśmy oglądać wiosną 2020 roku.

W telewizji wciąż możemy natknąć się na powtórki z serialu "Rodzinka.pl". Poszczególne odcinki dostępne są także na platformie TVP VOD.

Już w przyszłym tygodniu subskrybenci jednego z najpopularniejszych serwisów streamingowych w Polsce - Netflix - zobaczą polski serial w jego ofercie. "Rodzinka.pl" zagości na platformie już w czwartek 31 sierpnia.

Julia Wieniawa i Maciej Musiał o kulisach serialu "Rodzinka.pl"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Julia Wieniawa zaczynała swoją przygodę z aktorstwem jako nastolatka. Zadebiutowała w "Rodzince.pl". Jej grafik od kilku lat jest wypchany po brzegi. Gwiazda jest influencerką, zajmuje się aktorstwem, a od jakiegoś czasu postawiła na muzykę. Wydała debiutancki krążek "Omamy", który zebrał pozytywne recenzje.

Aktorka podobnie jak inne dziecięce gwiazdy dorastała na planie serialu. Mając 13 lat dostała propozycję zagrania dziewczyny Kuby Boskiego, w którego wcielał się Adam Zdrójkowski. W najnowszym wywiadzie dla Jastrząb Post przyznała, że nadal przyjaźni się z aktorem.

"To było dla mnie 8 lat pracy. Dołączyłam do serialu w wieku 13 lat, więc spędziłam tam prawie całą młodość i zżyłam się z tymi ludźmi. Mam kontakt do tej pory ze wszystkimi, mniejszy, lub większy. Z Adasiem, czy z Maćkiem Musiałem mamy bardzo dobry, czasami się widzimy i wspominamy" – opowiedziała.

Maciej Musiał również odniósł się w tegorocznym wywiadzie do współpracy z aktorami "Rodzinki.pl". W rozmowie dla portalu party.pl aktor wyznał, że bardzo się stresował. W szczególności tym, że zagra u boku Karolaka. Jak się okazało, był jego ogromnym fanem. W rezultacie, kiedy rozpoczęli wspólne zdjęcia, tak się przejął, że nie mógł na niego patrzeć.

