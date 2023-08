Pisano o tym, że Fabijański odbił dziewczynę Wojewódzkiemu. Te kadry mówią jednak same za siebie

Ostatnio Anna Markowska kojarzona z programem "Top Model" zabrała głos po tym, jak media zaczęły rozpisywać się na temat jej rzekomego romansu z Sebastianem Fabijańskim. Były to dość zaskakujące doniesienia, biorąc pod uwagę fakt, że ani modelka, ani jej partner Kuba Wojewódzki nie ogłosili, że się rozstali. Teraz jeden z tabloidów opublikował ich zdjęcia, które rozwiały wszelkie wątpliwości.

Sugerowano, że aktor odbił dziewczynę Wojewódzkiemu. Te kadry ucięły plotki

Niedawno Anna Markowska została sfotografowana przez paparazzo na spotkaniu z Sebastianem Fabijańskim. Serwisy plotkarskie podgrzewały temat, sugerując, że potajemnie randkują.

Kiedy media, w tym portal Plejada zwrócił się do aktora i modelki z prośbą o komentarz, obydwoje odpowiedzieli krótko: "wolelibyśmy nie wypowiadać się na temat swojego życia prywatnego".

Potem modelka na swoim profilu na Instagramie dodała post z dość wymownym opisem. "Plotki są jak popcorn - szybko się mnożą, ale nie mają żadnej wartości odżywczej. Po prostu usiądę wygodnie i obejrzę ten absurdalny spektakl jednej narracji, ciesząc się, że moje życie jest znacznie ciekawsze" – stwierdziła.

Po zamieszaniu ze zdjęciami z Fabijańskim internauci zaczęli zastanawiać się, czy między Markowską i jej partnerem, Kubą Wojewódzkim, aby na pewno wszystko gra. Wygląda na to, że tak.

Obydwoje bowiem zjawili się podczas trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2023. Markowska pojawiła się na scenie razem z innymi byłymi uczestnikami "Top Model". Wojewódzki zaś w pojedynkę wskoczył na deski Opery Leśnej, by pozdrowić publiczność oraz widzów i zapowiedzieć... reklamy.

Jak donosi Pudelek, który opublikował nowe zdjęcia Wojewódzkiego i Markowskiej wykonane z ukrycia, tuż po zakończeniu imprezy modelka i dziennikarz szli razem jedną z lokalnych uliczek, trzymając się za ręce. Showman w tym czasie prowadził rozmowę z kimś znanym z TVN, towarzyszącym parze przez kolejne momenty ich spaceru.

Związek gwiazdora TVN i modelki

Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku popularny dziennikarz TVN oraz była uczestniczka "Top Model" pojawili się na premierze "Bliżej" w Teatrze 6. Piętro. Ich wspólne zdjęcia błyskawicznie stały się hitem w internecie. Cały czas trzymali się za ręce, przyciągając uwagę wielu gości i fotoreporterów. Fotografie Anny Markowskiej i Kuby Wojewódzkiego pojawiły się na wielu stronach internetowych, lecz obydwoje nie komentowali swego towarzystwa. Wkrótce jednak sytuacja się zmieniła. Wojewódzki opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie uroczej 30-latki. Pozowała ona przy znaku ulicy o nazwie "Wojewódzka".

Niedługo po tym Markowska opowiedziała nieco więcej o relacji z Wojewódzkim. – Kuba do mnie napisał w sprawie jakiegoś tam biznesu. Ja po prostu się wstydziłam i nie odpisałam mu przez kolejne pół roku. Pomyślałam, że boję się tego świata, pomyślałam, że wielki świat może nie jest dla mnie. Natomiast po pół roku szczęśliwie gdzieś się spotkaliśmy i po prostu poczułam, że spotkałam przyjaciela, który wrócił po długim czasie – mówiła w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Potem w rozmowie z tym samym serwisem odniosła się do planów na 2023 rok. "Ten nowy rok to nowa świeżość. Na pewno każdy z nas robi własne projekty i na tym się będziemy skupiać. Ważne jest, abyśmy się motywowali i dążyli do marzeń" – oznajmiła, nie chcąc zwierzać się tego, czy już mieszkają razem.

"Chciałabym to zostawić dla siebie. To, co będzie się działo, zostawiam wszechświatowi. Niech się dzieje" – stwierdziła.

Później przed Wigilią, Kuba Wojewódzki wrzucił wymowne zdjęcie. Na kuchennym blacie wyeksponował opakowanie od ekskluzywnej marki biżuteryjnej. Showman zamieścił w poście wymowne hasztagi "merry christmas" (tłum. wesołych świąt), "engagement" (tłum. zaręczyny) oraz "why" (tłum. dlaczego).

Rozmiar opakowania mógł sugerować, że w środku naprawdę jest pierścionek zaręczynowy, a Wojewódzki oświadczył się Markowskiej. Tego jednak dosłownie nie potwierdzili. Fani pospieszyli wówczas z gratulacjami.

Wszystko wskazuje na to, że para ma się dobrze, choć nie chwali się tym w social mediach zbyt intensywnie.

Jedno z ich ostatnich wspólnych zdjęć na Instagramie pochodzi z końca czerwca. Wybrali się razem na koncert Red Hot Chili Peppers w stolicy.