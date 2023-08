Dyrektor Lufthansy dołączył do załogi jako steward. Opowiedział, co go zaskoczyło

Dyrektor generalny Lufthansa Airlines, Jens Ritter podjął pracę pod przykrywką jako steward podczas dwóch lotów międzynarodowych. Jak twierdzi, zmiana perspektywy jest konieczna, aby podejmować lepsze i bardziej przemyślane decyzje "na górze".

Dyrektor generalny Lufthansy wraz z załogą z którą współpracował pod przykrywką na pokładzie. fot. LinkedIn Jens Ritter

Jens Ritter, który jest dyrektorem generalnym Lufthansy ma za sobą długą karierę w branży lotniczej. Pracował między innymi jako pilot samolotu i przez to zakładał, że doskonale wie, z czym wiąże się praca na jego pokładzie. O tym, jak bardzo się mylił, przekonał się dopiero ostatnio, kiedy po raz pierwszy miał okazję sprawdzić się w innej roli. Na dwa loty stał się bowiem stewardem.

Ritter podjął pracę pod przykrywką jako steward podczas lotów na międzynarodowe lotnisko King Khalid w Riyadzie (RUH) i międzynarodowe lotnisko w Bahrajnie (BAH). Pasażerowie nie mieli pojęcia, kto ich obsługuje. Swoimi doświadczeniami podzielił się na portalu LinkedIn.

Pracuję dla Grupy Lufthansa od wielu lat. Ale nigdy nie miałem okazji pracować jako członek personelu pokładowego. I szczerze mówiąc, to było niezwykle interesujące i wymagające. Napisał Ritter.

W drodze do Riyadu obsługiwał pasażerów lecących w klasie biznes, natomiast w drodze powrotnej tych w klasie ekonomicznej.

Ritter wyraził pełen podziw dla pracowników, którzy pracują podczas nocnych lotów, kiedy to zegar biologiczny odmawia posłuszeństwa i każe iść spać. Zaskoczyło go także to, jak wygląda ich praca i z jakimi problemami muszą się mierzyć podczas lotów.

Byłem zaskoczony, jak wiele jest do zorganizowania, zwłaszcza jeśli coś nie szło zgodnie z planem – na przykład posiłki oferowane w kartach menu nie były dokładnie tymi, które były na pokładzie. Bardzo interesujące było indywidualne podejście do życzeń gości i radzenie sobie z różną energią, jaką każdy ma. Kontynuował we wpisie.

Dyrektor generalny Lufthansy nie jest pierwszym liderem linii lotniczych, który spróbował swoich sił jako steward.

W maju 2023 r. dyrektorka KLM Marjan Rinterl obsługiwał również pasażerów podczas lotu z międzynarodowego lotniska w Los Angeles (LAX) na lotnisko Schiphol w Amsterdamie (AMS).

Z kolei w 2013 roku Sir Richard Branson, założyciel Virgin Group, udawał stewarda Air Asia po tym, jak przegrał zakład z Tonym Fernandesem z Air Asia.