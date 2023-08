Kariera muzyczna Justina Timberlake'a nieco w ostatnich latach przystopowała, ale 42-latek wciąż jest aktywny aktorsko. Teraz zobaczymy go w nowym filmie Netfliksa i to u boku Benicia del Toro. Kryminalny thriller zapowiada się intrygująco, a w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun.

Justin Timberlake gra w "Gadzie" jedną z głównych ról Fot. Kadr ze zwiastuna "Gada"

Justin Timberlake zyskał rozpoznawalność jako członek zespołu N SYNC, jednak później rozwijał swoją karierę jako solowy artysta muzyczny i stał się jednym z najlepiej sprzedających się artystów muzycznych na świecie (ponad 88 milionów egzemplarzy płyt). Timberlake to jednak nie tylko piosenkarz, ale również aktor, a przed kamerą stawał od dziecka.

Gwiazdor zagrał m.in. w "The Social Network", "Wyścigu z czasem", "To tylko seks", "Dopóki piłka w grze", "Co jest grane, Davis?", "Na karuzeli życia" i "Palmerze". Na koncie ma także miniserial "Candy: Śmierć w Teksasie" z 2022 roku, w którym zagrał u boku swojej żony Jessiki Biel. Nieobca jest mu także telewizja (wielokrotnie pojawiał się w "Saturday Night Live" czy skeczach w programie Jimmy'ego Fallona, prywatnie swojego przyjaciela) i dubbing ("Shrek Trzeci", "Trolle").

Justin Timberlake w "Gadzie" Netfliksa. Jest już pierwszy zwiastun

Teraz Timberlake zagrał w nowym filmie Netfliksa zatytułowanym "Gad" ("Reptile") i to u boku innych gwiazd: laureata Oscara Benicia del Toro ("Traffic", "Sicario", 21 gramów", "Las Vegas Parano") i Alicii Silverstone ("Słodkie zmartwienia", "Zauroczenie", "Batman i Robin", "Nadbagaż"). Reżyserem jest Grant Singer ("IRL", "Shawn Mendes: In Wonder"), który wraz z Benjaminem Brewerem napisał również scenariusz.

Film "Gad" to thriller kryminalny, który Netflix zapowiada słowami: "Tajemnicze morderstwo. Twardy detektyw. Prawda bardziej niebezpieczna, niż mogli sobie kiedykolwiek wyobrazić". W sieci pojawił się już klimatyczny zwiastun produkcji.

Głównym bohaterem jest detektyw Tom Nichols (del Toro), który bada brutalne morderstwo młodej agentki nieruchomości. Na początku trailera nazywa śledztwo "prawdziwym koszmarem". Podczas poszukiwań zabójcy nic nie jest bowiem takie, jak się wydaje i mężczyzna "zaczyna burzyć iluzje swojego własnego życia".

Justin Timberlake gra jednego z czterech możliwych podejrzanych, Willa, chłopaka ofiary. Alicia Silverstone wciela się z kolei w Judy, żonę detektywa Toma Nicholsa. Oprócz trójki głównych aktorów w "Gadzie" grają także: Eric Bogosian, Ato Essandoh, Domenick Lombardozzi i Michael Pitt.

– Podobała mi się nieprzewidywalność. Są w nim pewne momenty, na które zareagowałem "O, kurde", które również skłoniły mnie do tej roli – powiedział del Toro o filmie platformie Netflix.

Timberlake wyraził podobne odczucia i dodał, że chciał szybko dotrzeć do końca tej historii, jak w dobrej, wciągającej powieści. – Spodobał mi się pomysł grania postaci, która musi ciągle reagować na nieprzewidywalne rzeczy, które spotyka na swojej drodze – mówił aktor i piosenkarz.

Warto dodać, że "Gad" to pierwsze ponowne spotkanie Silverstone i del Toro na planie od czasu "Nadbagażu", sensacyjnej komedii romantycznej z 1997 roku. Gwiazda "Clueless" zagrała w nim bogatą dziewczynę, która inscenizuje swoje własne porwanie i w rezultacie faktycznie zostaje przypadkowana porwana przez Vincenta, postać Benicia del Toro.

Kiedy premiera "Gada" na Netfliksie? Film będzie można oglądać już od 6 października tego roku.

