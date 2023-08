Giertych wkłada kij w mrowisko i publikuje zdjęcie z Kaczyńskim. Wzywa prezesa do debaty

Roman Giertych znalazł się na liście Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Podobno z tego samego okręgu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości ma startować Jarosław Kaczyński. Prawnik nie traci więc czasu i już zaczepia potencjalnego oponenta proponując mu debatę.

Roman Giertych wyzwał Jarosława Kaczyńskiego do debaty w Kielcach. Fot. Roman Giertych / YouTube.com

"Już dzisiaj, zgodnie z sugestią Donalda Tuska, apeluję do Jarosława Kaczyńskiego o debatę w Kielcach o problemach województwa świętokrzyskiego i Polski" – napisał w mediach społecznościowych Roman Giertych.

Mecenas opublikował zdjęcie z prezesem PiS, do którego nawiązał w dalszej części posta. "Ostatnią taką wyborczą rozmowę mieliśmy 18 lat temu (poniżej zdjęcie z tej debaty) więc jest o czym porozmawiać" – podsumował Giertych.

Przypomnijmy, że w niedzielę Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Sopocie poinformował, że Roman Giertych wystartuje w wyborach 2023 z list Koalicji Obywatelskiej.

– Z zaskoczeniem przyjąłem informację, że Jarosław Kaczyński ucieknie w dniu wyborów z Żoliborza w Góry Świętokrzyskie. Muszę powiedzieć, że nawet mnie to zaskoczyło – stwierdził Tusk i dodał, że w tym okręgu wystawi na ostatnim miejscu na liście Romana Giertycha.

– Żebyś nie czuł się (Jarosławie - red.) samotny, wystawię na naszej liście w świętokrzyskim twojego wicepremiera Romana Giertycha, na ostatnim miejscu. (...) Mamy bardzo różne poglądy z panem mecenasem, zbyt długo go znam, żeby nie wiedzieć, że jest z innej parafii politycznej, ale pomyślałem sobie: może nie trzeba czekać do 15 października z rozliczeniem Kaczyńskiego – zauważył lider PO.

Swój start w wyborach do Sejmu potwierdził też na platformie X Roman Giertych. "Potwierdzam słowa Donalda Tuska. Wystartuję przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu z list Koalicji Obywatelskiej w świętokrzyskim. Jarku do zobaczenia w czasie kampanii. Mamy wiele do omówienia…" – napisał mecenas.

Kaczyński nie wystartuje z Warszawy

Przypomnijmy: Jarosław Kaczyński w sobotę oficjalnie potwierdził, że nie wystartuje w wyborach w Warszawie, jak dotychczas miało to miejsce.

– Z góry wiedziałem, że tak będzie mówiła opozycja, ale czego ja mam się bać? Pana, który łgał, łga i jeszcze raz łga? Naprawdę, to żaden powód do strachu. (...) Będę bardziej efektywny dla partii tam, gdzie będę kandydował – tłumaczył w sobotę prezes PiS.

Do tej pory Jarosław Kaczyński zawsze był "jedynką" w stolicy, jednak w tych wyborach może się okazać, że prezes partii PiS wystartuje z okręgu nr 33, czyli z województwa świętokrzyskiego.

Co ciekawe, w tym okręgu pierwszy miał być Zbigniew Ziobro. Partia nie podała jednak, skąd wystartuje przewodniczący Suwerennej Polski. W tym raczej konserwatywnym okręgu, Prawo i Sprawiedliwość ma aż 10 posłów.