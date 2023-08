76-letnia legniczanka myślała, że kontaktuje się z nią Duch Święty, a tak naprawdę padła ofiarą oszustów. W sumie emerytka przelała nieznajomemu 65 tysięcy złotych. Wcześniej pracownicy banku tłumaczyli kobiecie, że to oszustwo.

76-letnia emerytka oddała 65 tys. złotych oszustowi. Fot. East News/ ARKADIUSZ ZIOLEK

76-letnia emerytka z Legnicy (woj. dolnośląskie) uwierzyła, że została wybrana przez Ducha Świętego. Wcześniej oszust przez kilka dni prowadził z kobietą rozmowy i namawiał, aby przelała pieniądze.

"... Może cię nie znam, ale wierzę, że zostałaś wybrana przez ducha świętego i możesz otrzymać moją dotację pieniężną darowiznę w wysokości 5.000.000,00 dolarów amerykańskich i wierzę, że dobre rzeczy się zdarzają..." – takiego SMS-a otrzymała starsza pani, która niezwłocznie pobiegła do banku, aby zapłacić oszustom.

Wmówił jej, że została wybrana przez Ducha Świętego

Po dłuższej rozmowie oszust namówił starszą panią, aby przelała oszczędności na wskazany przez niego numer konta. Pretekstem było "uiszczenie opłaty celnej za wydanie certyfikatu". Pierwszy przelew został zlecony na kwotę 30 tysięcy złotych. Drugi na kwotę 35 tysięcy złotych. Wcześniej pracownicy banku próbowali rozmawiać z kobietą, ale nie chciała słuchać ich racjonalnych argumentów.

W czwartek tj. 24 sierpnia emerytka ponownie udała się do banku w celu wykonania trzeciego przelewu. I tym razem pracownik mówił kobiecie, że to oszustwo. Emerytka nadal nie chciała słuchać, więc pracownik wezwał do placówki policję.

Policjanci opisali kobiecie, jak działają oszuści. Dopiero wtedy do starszej pani dotarło, że nie dostanie pięciu milionów dolarów.

Policja ostrzega przed oszustami

Policjanci z Legnicy opisali metody działań oszustów i wyodrębnili wspólne cechy:

kontakt sprawcy z pokrzywdzonym za pośrednictwem telefonu lub e-maila – nigdy nie dochodzi do osobistego spotkania,

sprawca wywiera presję na pokrzywdzonego, aby działał szybko,

aby z nikim się nie kontaktował, zachował w tajemnicy podejmowane przez siebie działania,

nie rozłączał połączeń telefonicznych,

Ponadto bardzo często pokrzywdzony proszony jest o:

zainstalowanie na swoim urządzeniu (telefon, komputer) programu do obsługi zdalnego pulpitu (np. AnyDesk),

dodania w bankowości elektronicznej nieznanego sobie urządzenia jako „zaufanego”,

podania kodów BLIK,

wejścia na stronę www banku nie poprzez wpisanie adresu w wyszukiwarkę lub aplikację, a za pośrednictwem otrzymanego linka przekierowującego pokrzywdzonego na fałszywe strony banku lub bramki umożliwiającej wybór swojego banku lub dokonania płatności online,

