Potrzebujesz przerwy? Oto 5 dowodów na to, że city break jesienią jest rozwiązaniem idealnym

Zamiast parotygodniowego urlopu w środku lata – kilkudniowy wypad jesienią? Sprawdźmy, czy w tym szaleństwie jest metoda i co możesz zyskać, stawiając na taki właśnie wyjazd. Spoiler alert: owych plusów jest naprawdę dużo!

Rzym, Zatybrze, Włochy Fot. mat. prasowe

Po pierwsze: city break pozwala oszczędzać dni urlopowe

Choć taki wyjazd zazwyczaj trwa zaledwie dwa, trzy lub cztery dni, to – gwarantujemy – pozwala oderwać się od rutyny i zregenerować siły równie dobrze, co parotygodniowy wywczas.

No a wszystko to nawet w sytuacji, gdy nie chcesz lub z jakichkolwiek powodów nie możesz brać długiego urlopu. Ot, zaliczasz świetny relaks w weekend, opcjonalnie przedłużając go o piątek lub/i poniedziałek.

Po drugie: możesz skorzystać z naprawdę bogatej oferty "citybreakowych speców"

Nie masz ochoty na mozolne i czasochłonne wyszukiwanie połączeń lotniczych oraz hoteli? Nie musisz tego robić – wystarczy, że zdasz się na pakiety City Break Lot+Hotel od eSky.pl.

W specjalnej zakładce City Break znajdziesz niekończącą się listę bardzo atrakcyjnych kierunków w formie pakietu z lotem i hotelem w jednej rezerwacji, (co istotne, pakiety są zabezpieczone przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny).

Wszystko to naprawdę szybko i łatwo, w zaledwie parę kliknięć, no a do tego w pakiecie masz taniej, niż w przypadku rezerwacji indywidualnych (eSky.pl, jako największa platforma do rezerwacji podróży w Polsce, otrzymuje od hoteli bardzo preferencyjne warunki).

Możesz dopasować do siebie dzień i godzinę wylotu, co pozwala znaleźć ofertę nawet dla tych, którzy potrzebują maksymalnej elastyczności.

Po trzecie: jesienią możesz cieszyć się optymalnymi temperaturami

Nie należysz do osób, dla których udany wypoczynek oznacza wielogodzinny "smażing" i “leżing” w ekstremalnym upale? Zamiast pasywnego przegrzewania się na ręczniku plażowym wolisz eksplorować wspaniałe miejsca w sposób naprawdę aktywny, poznając jak najwięcej lokalnych atrakcji? W tym układzie jesienny city break – zwłaszcza na południu Europy – będzie strzałem w dziesiątkę!

Chorwacja, Francja, Grecja, Portugalia, a może Włochy? Oto zaledwie część kierunków, w które zdecydowanie warto ruszyć jesienią, ciesząc się piękną pogodą i bardzo komfortowymi, zachęcającymi do długich spacerów temperaturami.

Po czwarte: unikasz największych tłumów

Owszem, city break z założenia jest formą turystyki, która skupia się na skupiskach ludzkich, a nie na pustkowiach. No ale przecież nawet eksplorując miasta, wielu z nas woli unikać przesadnego zgiełku i gigantycznych kolejek przy każdej atrakcji, charakterystycznych dla szczytu sezonu, prawda?

Po piąte: możesz zaoszczędzić pieniądze. Mnóstwo pieniędzy

Jak wiadomo, tzw. wysoki sezon oznacza w branży turystycznej najwyższe ceny. Marzysz o rewelacyjnym city breaku, lecz zarazem chcesz ograniczyć wydatki nawet o kilkadziesiąt procent?

Postaw na jesień, czyli czas, gdy znacznie tańsze jest niemal wszystko; począwszy od biletów lotniczych, poprzez noclegi, a skończywszy na tym, ile przyjdzie zapłacić za obiad, lody albo kawę.