Najpierw Magdalena Stępień, a teraz Ewelina Taraszkiewicz. Kolejna eks Jakuba Rzeźniczaka wypowiedziała się o domniemanej ciąży jego żony.

Ex Rzeźniczaka o domniemanej ciąży jego żony. Fot. Instagram/@ewelatarasz // Fot. Instagram.com / @paulina_rzezniczak

Magdalena Stępień w jednej z najnowszych relacji na Instagramie przyznała, że ma dość otrzymywania wiadomości, w których ludzie wspominają o piłkarzu i jego obecnej żonie. Wygląda na to, że przy okazji modelka mogła wyjawić sekret Rzeźniczaków. "Proszę was, nie piszcie mi wiadomości, że nowa partnerka mojego ex jest w ciąży. Ja to wiem od dawna. Nie chcę być kojarzona z nikim z ich otoczenia. Przestańcie mnie informować o tym, co oni robią i co dzieje się u nich w życiu" – zaapelowała do obserwatorów. "Minęły już dwa lata od naszego rozstania, a ja nadal jestem kojarzona z moim ex. Nie chcę! Nasze drogi rozeszły się już dawno temu. Chcę wypowiedzieć głośne stop!" – zaznaczyła dosadnie.

"Każde nerwy mają swój kres! Mówiłam, że nie będę się wypowiadać, ale to już jest przesada! Jeśli jesteście ze mną tutaj na IG dla mnie, dla wsparcia i kibicowania mi, to proszę, przestańcie mnie informować, co u nich! Ja ich nie obserwuje, nie wchodzę na ich konta, bo tego nie chcę" – dodała.

Taraszkiewicz: Ta informacja była mi znana również od jakiegoś czasu

Tymczasem Ewelina Taraszkiewicz, z którą Rzeźniczak ma córkę Inez, wypowiedziała się na ten temat. Okazuje się, że i ona miała o wszystkim wiedzieć.

– Ta informacja (o ciąży - przyp. red.) była mi znana również od jakiegoś czasu. Nie obchodzi mnie ich życie. Koncentruję się na zakończeniu wszystkich spraw sądowych, które się już toczą i zaczynają toczyć – powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Choć zakochani nie potwierdzili wieści o ciąży, to internauci w komentarzach zaczęli gratulować parze powiększenia rodziny. Niestety nie obyło się bez uszczypliwości. "Gratulacje. Oby wasz związek tym razem po narodzeniu dzieciątka przetrwał" – napisał użytkownik, nawiązując do poprzednich relacji Jakuba Rzeźniczaka, który porzucał swoje ciężarne partnerki. "Nasz związek, z tego co pamiętam, do tej pory ma się dobrze" – zareagował piłkarz.

Dodajmy, że w głośnego wywiadu Rzeźniczaka u Żurnalisty, mogliśmy się dowiedzieć, iż para już raz straciła dziecko. – Chcieliśmy walczyć o siebie, o to, żeby móc funkcjonować. W tamtym okresie też Paulina była w ciąży i straciliśmy też tamto dziecko. Ciężko mi się o tym mówi, ale była jedna tragedia i była druga tragedia – zwierzył się, mówiąc też o śmierci syna Oliwiera.