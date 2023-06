Ewelina Taraszkiewicz jest pokazywana w mediach najczęściej przez pryzmat relacji z Jakubem Rzeźniczakiem. To z nią piłkarz ma córkę Inez. Jego ostatnie wyznanie na jej temat wprawiło wielu w osłupienie. Co wiemy na jej temat?

Kim jest Ewelina Taraszkiewicz? Fot. Instagram/@jakubrzezniczak25 // Fot. Instagram/@ewelatarasz

Ewelina Taraszkiewicz i Jakub Rzeźniczak od wielu lat pozostają na wojennej ścieżce. Choć mają razem córkę Inez, to nic nie wskazuje na to, aby między nimi doszło do porozumienia. W ostatnich miesiącach głośno było tym, że prawniczka walczyła o wyższe alimenty na córkę.

Oliwy do ognia w tym sporze dolał ostatni wywiad Rzeźniczaka. Piłkarz opowiedział tam swoją wersję wydarzeń na temat poznania i relacji, jakie łączyły go z Eweliną. W pewnym momencie, podczas rozmowy Żurnalistą zdobył się na szokujące wyznanie o matce swojego dziecka:

– Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Jak nawet potem sprawy były w sądzie, były zeznania, to było potwierdzone przez nią, że za to spotkanie zapłaciłem chyba z półtora tysiąca za 2-3 godziny i tak się zaczęło. Pierwsze dwa spotkania były płatne, a później spotykaliśmy się tylko i wyłącznie na seks. (...) Może mówiłem jakieś bardziej czułe rzeczy, ale tematu, żebym odszedł od Edyty (ówczesnej żony - przyp. red.), nigdy nie było.

To momentalnie odbiło się szerokim echem w mediach. Sama zainteresowana tak tego nie zostawiła i zapowiedziała, że wytoczy piłkarzowi proces.

Ewelina Taraszkiewicz – wykształcenie, pochodzenie, związek

Ma 34 lata i pochodzi z małej miejscowości. Zawodowo jest adwokatką. Skończyła prawo na Uniwersytecie w Toruniu. Studiowała również w Wielkiej Brytanii. Z konta na LinkedIn dowiadujemy się, że uczyła się też na University of Florida. W sieci chwali się długą listą współprac z międzynarodowymi korporacjami i bogatym doświadczeniem w zawodzie.

Ewelina Taraszkiewicz od kilku lat prowadzi stronę mamopomogeci.org, gdzie udzielała darmowej pomocy prawnej samotnym matkom oraz kobietom, których nie stać na profesjonalnego pełnomocnika.

"Wspiera inne kobiety w walce o godność, pomaga rozwiązywać prawnie problemy związane z nadużyciami seksualnymi oraz ze sprawami rodzinnymi" – podaje "Super Express" i cytuje słowa Taraszkiewicz:

– Razem z moimi koleżankami, zupełnie pro bono pomagamy samotnym matkom, kobietom tkwiącym w toksycznych małżeństwach, w których górę często bierze przemoc, zarówno fizyczna, psychiczna jak i seksualna. Niestety przemoc seksualna to zjawisko zataczające coraz większe kręgi. Niesiemy pomoc prawną oraz psychologiczną.

A co wiemy o życiu uczuciowym Taraszkiewicz? Tabloid w 2022 roku podał, że po Rzeźniczaku "los uśmiechnął się do Eweliny i od czterech lat jest w szczęśliwym związku, gdzie miłość, szacunek i udany seks idą w parze".

Dodajmy, że swego czasu Taraszkiewicz w rozmowie z reporterką Jastrząb Post opisała swoją wersję wydarzeń, dotyczącą zapoznania z Rzeźniczakiem. On był wówczas w związku małżeńskim z Edytą Zając. – Terapeutka mi wytłumaczyła, że to jest zawsze wina mężczyzny, który ślubował wierność, uczciwość małżeńską, a do tego spotkałam się z nim zupełnie przypadkiem, po bardzo ciężkich wydarzeniach w moim życiu, więc jedyne, co mam sobie do zarzucenia to naiwność, bo w wieku 27 lat powinnam wiedzieć, jakie jest życie i nie być taką łatwowierną – mówiła.