Od 7 lat szukali Polki zaginionej w Niemczech. Przełomowe odkrycie policji

Mateusz Przyborowski

Po blisko siedmiu latach wyjaśniła się sprawa Doroty G., która bez śladu zaginęła w Niemczech. Śledczy podejrzewali, że za tą sprawą może stać jej mąż Manfred G., ale przez cały czas brakowało dowodów. Tydzień temu w ich domu znaleziono szczątki, a we wtorek oficjalnie potwierdzono, że należą one do 29-letniej Polki.