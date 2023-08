Małgorzata Rozenek-Majdan udzieliła wywiadu Magdzie Mołek. W pewnym momencie dziennikarka zapytała swoją gościnie, czy i kiedy zamierza "powiedzieć sobie dość" i zdystansować się od mediów i show-biznesu. Oto co odpowiedziała gwiazda.

Małgorzata Rozenek-Majdan mówi, kiedy odjedzie z telewizji. Fot. You Tube / Magda Mołek

Małgorzata Rozenek-Majdan: jestem nienażarta telewizji

Magda Mołek nie boi się konfrontacji nawet z największymi gwiazdami show-biznesu. Tym razem dziennikarka zaprosiła do swojego internetowego programu "W moim stylu" Małgorzatę Rozenek-Majdan.

Prowadząca słynie też z tego, że jest dociekliwa. Postanowiła więc wprost zwrócić się do celebrytki: – Jest ciebie pełno. Mamy do ciebie dostęp, relacjonujesz swoje życie w social mediach. Dużo pracujesz w telewizji, pojawiasz się na różnego rodzaju uroczystościach (...) Czy ty myślisz, że to się kiedyś skończy, czy zaśpiewasz jak Agnieszka Chylińska: 'Kiedy powiem sobie dość?'".

Prezenterka w odpowiedzi stwierdziła, że jest wciąż "nienażarta telewizji". Jednocześnie zwróciła uwagę, że to medium nie jest już tak opłacane, jak przed laty.

– Wiesz, chciałabym maksymalnie to życie wykorzystać i cieszę się, że mogę maksymalnie je wykorzystywać. I na razie nie ma we mnie takiej potrzeby zwolnienia. Te nowe projekty, które pojawiają się na mojej drodze, są naprawdę ekscytujące – powiedziała i dodała, że nie narzeka na brak propozycji. – Ten przyszły rok mam już zapełniony całkowicie. Mam powpisywane wszystko. Nawet dzisiaj tutaj jadąc, ustalaliśmy, że podpisuję taki duży kontrakt z międzynarodową firmą, który ma pewne eventy, które się dzieją w różnych częściach świata. Po prostu już te daty są wpisane. Ja sobie zdałam sprawę, że mam po prostu problem z datami, które są za 12 miesięcy – zdradziła.

Rozenek-Majdan dla naTemat o nowym projekcie

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca gwiazda pożegnała się z pracą w "Dzień dobry TVN". Wówczas stacja zapowiedziała, że ma dla Rozenek-Majdan inny program. W rozmowie z Kamilem Frątczakiem z naTemat Małgorzata uchyliła rąbka tajemnicy. Zdradziła, że już niebawem, bo 30 września wkracza na plan zdjęciowy. Podkreśliła, że nie obawia się tej zmiany z jednego prostego powodu.

– Jeszcze nic nie zdradzimy (szczegółów programu – przyp. red.), ponieważ zdjęcia rozpoczynają się koło 30 września. To będzie długotrwała i bardzo wymagająca przygoda, więc nie mogę się jej doczekać, bo ja kocham tego typu wyzwania. Ja kocham zmiany i jedyną stałą w moim życiu to jest zmiana, więc odnajduje się w niej – zdradziła prezenterka.