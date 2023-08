Magda Mołek jest po operacji. "Życie napisało swój scenariusz"

Magda Mołek w najnowszym poście na Instagramie podzieliła się z fanami osobistym wyznaniem. Okazuje się, że dziennikarka w ostatnim czasie mierzyła się z problemami zdrowotnymi. Jest już po operacji.

Magda Mołek mierzyła się z problemami zdrowotnymi. Fot. Instagram / Magda Mołek

W piątek (4 sierpnia) na profilu Magdy Mołek zagościł nowy wpis. Do serii zdjęć, wśród których znalazły się też te ze szpitala, dziennikarka dodała opis.

"Obiecałam Wam dać znać, gdy będę wracać do pracy. Otóż, trochę przedłuża się mój 'odpoczynek', bo życie napisało swój scenariusz. Miałam leżeć i pachnieć (he he), ale konieczna była operacja. Wszystko jest już dobrze" – uspokoiła.

"Wracam do siebie, wracam do zdrowia, i wracam z przekonaniem, że nic nie ma większej wartości w życiu niż wierność sobie. Pod każdym względem. I choć tyle Wam o niej mówię, zapominam czasem sama" – przyznała.

"Kanał W MOIM STYLU ma się dobrze. Pracuję nad zmianami, wymyślam nowe rozwiązania, za jakiś czas będą na Was czekać nowe rozmowy. Jedno nigdy się nie zmieni: to będzie zawsze miejsce naszej wspólnej drogi, bo nadal mam wielką ochotę pytać i szukać odpowiedzi a Wy – to takie piękne uczucie – czas, by tego słuchać. Dziękuję za prywatne wiadomości z pytaniem, kiedy wracam z odcinkami, bo tęsknicie. Ja też, więc już niedługo! Życie jest PIĘKNEM. Nie marnujcie ani chwili" – dodała na koniec.

Choć Mołek nie zdradziła, o jakie dolegliwości dokładnie chodzi, to zaledwie kilka miesięcy temu w rozmowie z Medonet mówiła o chorobie Hashimoto, z którą zmaga się od 15 lat.

"To przypadłość większości kobiet ambitnych i zapracowanych. A problemy z tarczycą zostały mi do dzisiaj. One właśnie w momentach, gdy o siebie nie dbam, wracają. Z tej choroby wyszłam oczywiście przy pomocy specjalistów endokrynologów oraz leków, ale ona wraca, gdy nie dbam o dyscyplinę: o właściwe odżywianie, sen, sport i wówczas, kiedy się stresuję. A to ostatnie w prowadzeniu własnej firmy jest pewne!" – zaznaczyła.

"Chciałabym umieć dawać sobie więcej czasu na sport i gotowanie jedzenia, które nie jest prozapalne i które mi służy. Czyli raczej gotowane w domu, z ekologicznych składników" – wyznała. Przypomnijmy, że od 2004 roku Magda Mołek była prowadzącą lub współprowadzącą licznych programów TVN, w tym m.in. "Dzień dobry TVN", które prowadziła w duecie z Marcinem Mellerem, czy talk-show "W roli głównej" na TVN Style. W 2019 roku na dobre rozstała się z TVN, decydując się na założenie własnej działalności w sieci. Rok później wystartowała ze swoim kanałem "W moim stylu" na YouTube.