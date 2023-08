"Dirty Dancing" i "Wirujący seks", "Die Hard" i "Szklana pułapka". Śmiejemy się z polskich tłumaczeń tytułów, ale okazuje się, że... działa to w drugą stronę. Nowy "Znachor", który trafi na Netfliksa nie tylko w Polsce, ale i na świecie, ma już angielski tytuł. Mało na wspólnego z oryginałem...

W profesora Rafała Wilczura wcielił się Leszek Lichota Fot. Netflix

To będzie już trzecia ekranizacja "Znachora". Do tej pory powstały dwa filmy: w 1937 r., czyli wtedy, gdy wyszła powieść Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, oraz ta najsłynniejsza adaptacja z Jerzym Bińczyckim, która miała premierę w 1982 roku. Wersja z lat 80. jest w Polsce tak kultowa, że news o filmie Netfliksa powitano hejtem, a widzowie grzmieli, że "profesor Rafał Wilczur tylko jeden".

"Na 'Znachorze' płaczą kolejne pokolenia. Starsi i młodsi wymieniają na jednym wdechu sceny, które rozwalają ich na łopatki. Poza kultowym już zdaniem Fronczewskiego na sądowej sali jest to moment wpadnięcia hrabiego Leszka Czyńskiego (w tej roli rozpoczynający karierę w zawodzie Tomasz Stockinger) z różami do zapłakanej Marysi Wilczurówny (Anna Dymna) i pierwsze kroki Wasylki (Artur Barciś debiutował tą rolą na dużym ekranie) po operacji" – pisała o fenomenie filmu Jerzego Hoffmana Alicja Cembrowska w naTemat.

"Znachor" Netfliksa ma już polski tytuł. To... "Forgotten Love"

Pierwszy zwiastun "Znachora" uspokoił jednak niektórych widzów, bo wygląda naprawdę imponująco, a Leszek Lichota zachwyca w roli profesora Wilczura. Z trailera wynika również, że fabuła będzie przedstawiona inaczej niż w "Znachorze" z 1982 roku. Warto bowiem pamiętać, że nie jest to remake wersji z Bińczyckim, ale nowa adaptacja książki.

"Powieść Dołęgi-Mostowicza – ten wielki polski, popkulturowy evergreen – inspiruje filmowców już ponad 80 lat. To, że dane mi było się z tą legendą zmierzyć w trzeciej już adaptacji "Znachora" było z pewnością wielkim wyzwaniem, z którym wiązało się jeszcze większe poczucie odpowiedzialności. Jednak ponad wszystko okazało się najwyższej próby zawodową frajdą i wspaniałą artystyczną przygodą. W świecie o obecnym stanie ducha możliwość reżyserowania tak potężnej opowieści o sile dobra i przeznaczenia traktuję jako wyjątkowy przywilej" – mówił reżyser nowego "Znachora" Michał Gazda, który debiutuje w filmie fabularnym.

"Znachor" będzie miał premierę już 27 września i trafi na globalnego Netfliksa, co oznacza, że potrzebuje również angielskiego tytułu. Ten już znamy to... "Forgotten Love", czyli "Zapomniana miłość". Nie da się ukryć, że z polskim "Znachorem" ma on niewiele wspólnego, a internauci już śmieją się z "polskiej szkoły przekładu".

"And this, ladies and gentlemen, is Profesor Forgotten Love", "Przecież jakby dali WITCH DOCTOR to ludzie włączaliby w ciemno", "Powinno być 'Knowsick'", "Jakby dali 'Witchdoctor', to byłoby dumne nawiązanie do "Witchera", (...) Gdyby tytuł przetłumaczyć dosłownie, brzmiałby 'The Quack'. A chyba zgodzimy się, że to dość dwuznaczne i już dosyć kwakania idzie z Polski w świat", "Polska szkoła przekładu znowu atakuje" – piszą internauci.

W "Znachorze" Netfliksa w profesora Rafała Wilczura wciela się Leszek Lichota ("Wataha"). "Wcielenie się w tak kultową postać, która zmaga się z wielkim bagażem doświadczeń, ogromną traumą i odnajdywaniem swojej tożsamości na nowo było dla mnie ogromnym wyzwaniem aktorskim. Historia profesora Wilczura pokazuje od pokoleń, że dzięki niezłomności ludzkiego serca, pokorze i chęci do poszukiwania prawdy, losy zawsze mogą się odwrócić" – mówił aktor.

Kto oprócz Lichoty? Maria Kowalska zagra Marysię, córka prof. Wilczura, Anna Szymańczyk – Zośkę, właścicielka młyna, Ignacy Liss wciela się w hrabiego Czyńskiego, a Izabela Kuna i Mikołaj Grabowski w jego rodziców. Ponadto w filmie wystąpią również m.in. Mirosław Haniszewski, Łukasz Szczepanowski, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i Artur Barciś, który w filmie z 1982 roku grał Wasylkę, syna Prokopa, a tym razem zagra kamerdynera hrabiego Czyńskiego.

O czym jest "Znachor", książka Tadeusza Dołęgi-Mostowicza? Gdy wybitny chirurg, profesor Rafał Wilczur, dowiaduje się, że porzuciła go żona, upija się i pada ofiarą bandytów. Ciężko pobity, traci pamięć i nie wie, kim jest. Od tej pory wędruje po wsiach i podejmuje się przypadkowych prac, a w końcu zostaje przygarnięty przez wiejskiego gospodarza i zaczyna leczyć ludzi jako Antoni Kosiba. Gdy przeprowadza udaną operację na kalekim chłopcu, sława znachora zaczyna się rozprzestrzeniać na dalszą okolicę.

Czytaj także: https://natemat.pl/466634,nowy-znachor-pod-ostrzalem-poczekajcie-na-premiere