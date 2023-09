Dziwny haczyk ws. "jedynek" PiS. Protasiewicz mówił nam o tym dawno temu

Natalia Kamińska

W czwartek Jarosław Kaczyński ogłosił "jedynki" w nadchodzących wyborach, ale... dzień wcześniej Komitet Polityczny PiS podjął uchwałę, według której do czasu rejestracji list prezes może jednoosobowo zmieniać ich skład. Oznacza to, że Kaczyński do 6 września – nawet tuż przed zgłoszeniem do PKW – ma opcję na pozbycie się tzw. troublamakerów. Dokładnie o takim scenariuszu w naTemat.pl mówił poseł Jacek Protasiewicz.