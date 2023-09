Małymi kroczkami zbliża się premiera dziesiątej części makabrycznej sagi o Johnie Kramerze zwanym Jigsaw. "Piła" wryła się w pamięć jako horror, który w pomysłowy, acz niesamowicie brutalny sposób pozbywa się swoich bohaterów. Oto 7 najstraszniejszych pułapek wymyślonych na potrzeby filmu.

7 najstraszniejszych pułapek wymyślonych przez Jigsawa z "Piły". Fot. kadr z "Piła"

W piątek 28 września do polskich kin trafi dziesiąta część kultowej serii "Piła" (ang. "Saw") w reżyserii Kevina Greuterta. W związku z tym redakcja naTemat stworzyła listę najbardziej przerażających pułapek, które w poprzednich odsłonach przygotował dla swoich ofiar Jonathan "John" Kramer (w tej roli Tobin Bell).

7 najstraszniejszych pułapek z serii horrorów "Piła" (LISTA)

1. Odwrócona pułapka na niedźwiedzia

Odwrócona pułapka na niedźwiedzia jest jednym z najsłynniejszych wynalazków głównego antagonisty "Piły". Urządzenie było przymocowywane do głowy ofiary i zabezpieczone kłódką. Więzień miał tylko 60 sekund na znalezienie klucza i pozbycie się pułapki. W innym wypadku mechanizm aktywował się i rozrywał twarz osoby znajdującej się w nim.

Pierwszą ofiarą pułapki była Amanda Young, którą John Kramer wybrał do eksperymentu ze względu na jej uzależnienie od heroiny. Po porwaniu kobieta obudziła się przywiązana do krzesła i z urządzeniem przyczepionym do głowy. Kiedy próbowała się wyswobodzić, wtedy na monitorze obok pojawiła się kultowa marionetka z czerwonymi oczami i krwistymi spiralami na policzkach, która oznajmiła, że pułapka zaczepiona jest o jej górną oraz dolną szczękę. Klucz pozwalający uwolnić się z "potrzasku" znajdował się w brzuchu współwięźnia Amandy.

Nadmieńmy, że Young była pierwszą osobą, której udało się przeżyć śmiercionośną grę wymyśloną przez Jigsawa.

2. Stojak

Stojak to sporych rozmiarów pułapka przypominająca metalowy krucyfiks, który umieszczono na dość wąskim cokole. Założenia tegoż urządzenia były następujące - każdą z kończyn ofiary zamknięto w potężnych metalowych kajdanach, które powoli się obracały. Tym samym łamały on kawałek po kawałku ręce i nogi więźnia.

W "Pile III" w pułapce zamknięto Timothy'ego Younga, który pod wpływem alkoholu przejechał 8-letniego syna Jeffa Denlona. Ojciec zmarłego chłopca był zakładnikiem w fabryce Jigsawa i został zmuszony do wzięcia udziału w psychopatycznej grze. Jigsaw obiecał mu zemstę. Jeff mógł w dowolnej chwili wybaczyć Timothy'emu jego zachowanie, jednak zrobił to dopiero wtedy, gdy było już za późno. Kości uwięzionego chłopaka roztrzaskały się i rozleciały z hukiem po pokoju. Wendeta nie miała słodkiego smaku.

3. Dół wypełniony strzykawkami

Choć na tle reszty pułapek Johna Kramera dół ze strzykawkami nie wydaje się być aż tak brutalny, to lepiej od reszty działa na wyobraźnię. W tej "grze" ofiara zostaje wepchnięta do dziury po brzegi wypełnionej zużytymi strzykawkami. W pokoju z dziurą znajdowały się metalowe drzwi, za którymi ukryto antidotum. Ofiara musiała jak najszybciej znaleźć klucz w stosie strzykawek, by drzwi nie zostały na zawsze zamknięte.

W drugiej części "Piły" do dołu mimo woli zostaje wrzucona Amanda Young. Zagadka z antidotum była co prawda przeznaczona dla bezwzględnego dilera narkotyków - Xaviera. Ten nie miał jednak zamiaru ryzykować swoim życiem, więc siłą zepchnął do dziury bezbronną kobietę. Gdy ta odnalazła w końcu klucz, okazało się, że czas się skończył i drzwi nie dało się już otworzyć.

4. Anioł

Anielska pułapka polegała na tym, że ofiarę podwieszano kilka centymetrów nad podłogą, a do jej pleców i klatki piersiowej przymocowywano urządzenie przypominające skrzydła anioła, które w każdej chwili mogło z impetem rozerwać komuś żebra. By wydostać się z metalowego "gorsetu", nieszczęśnik musiał sięgnąć dłonią do słoika z kwasem, w którym schowano klucz do uprzęży. Umówmy się, uczestnik tej gry Jigsawa z góry skazany był na porażkę.

W "Pile 3" anielskie skrzydła założono detektyw Allison Kerry, która (zdaniem Kramera) miała do tego stopnia obsesję na punkcie swojej pracy, że "wolała obecność zmarłych niż żywych".

5. Maska śmierci

Maska śmierci występuje w aż trzech produkcjach z uniwersum Jigsawa (widzimy ją w "Pile II", "Pile III" i "Pile 3D"), co - jak można się domyślić - czyni z niej jedną z najpopularniejszych pułapek. Na czym ona dokładnie polegała? Otóż maska działała na podobnych zasadach co żelazna dziewicza, tyle że w przeciwieństwie do historycznej maszyny tortur nie zakleszczała się na całym ciele, lecz ograniczała się wyłącznie do głowy. Do nabitego gwoźdźmi hełmu - tak jak w przypadku większości wynalazków Kramera - również dodano timer. Ofiara miała 60 sekund, by odnaleźć klucz, który zwiększał szansę na jej przeżycie.

W "Pile II" pułapkę umieszczono na głowie Michaela Marksa, informatora policji, którego Jigsaw chciał ukarać za zarabianie na szpiegowaniu ludzi. Klucz ukryto za prawym okiem mężczyzny. Marks nie mógł znieść bólu i ostatecznie się poddał.

6. Karuzela

Pułapka z karuzelą, którą widzowie mogli zobaczyć w filmie "Piła VI", była sprawdzianem dla Williama Eastona. Mężczyzna stworzył równanie, dzięki któremu decydował, kto może otrzymać ubezpieczenie zdrowotne, a kto nie. Do siedzeń karuzeli przypięto pracowników Eastona, a za ich głowami umieszczono strzelbę. Gra odbywała się na zasadach przypominających poniekąd rosyjską ruletkę. Dyrektor firmy ubezpieczeniowej musiał podjąć decyzję, który z jego podwładnych zostanie zastrzelony.

Scena z karuzelą bawi się napięciem wynikającym z niepewności. Koniec końców na uwielbianej przez dzieci podwórkowej atrakcji pozostają przy życiu tylko dwie osoby.

7. Waga na mięso

Ta gra odbywała w pomieszczeniu podzielonym na dwie części. Po obu stronach pokoju stał stół z nożem i tasakiem, a znajdujące się tam ofiary miały na sobie urządzenie, które w każdej chwili mogło wbić im śrubę w skroń. Zadanie polegało na tym, by w ciągu minut wypełnić wagę... mięsem. Kto pierwszy, ten lepszy (a raczej żywy).

W "Pile VI" Jigsaw wrzucił do pomieszczenia Simone i Eddie'ego, oszustów, którzy dawali klientom lewe pożyczki. Pierwsza z ofiar odcięła sobie na potrzeby zadania rękę, zaś druga kawałek brzucha.

