"Piła X" straszy na pierwszym trailerze. Tym razem Jigsaw mści się na złych lekarzach

Bartosz Godziński

"Piła X" to najnowsza część słynnego cyklu horrorów, która wejdzie do kin tej jesieni. Akcja filmu, pomimo rzymskiej dziesiątki w tytule, tak naprawdę będzie się dziać pomiędzy pierwszą a drugą odsłoną serii. W roli przerażającego Johna Krammera vel Jigsawa znów zobaczymy Tobina Bella. Do sieci właśnie trafił pierwszy trailer.