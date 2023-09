Karolina Pajączkowska za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, że jej kontrakt z TVP Info niebawem wygasa. "Nie planuję go przedłużać" – napisała. Już od maja dziennikarka nie pojawiała się na wizji.

Karolina Pajączkowska kończy współpracę z TVP Info. Fot. TRICOLORS/EAST NEWS

Pajączkowska wieczorem ostatniego dnia sierpnia br. opublikowała na Instagramie post, w którym poinformowała, że odchodzi z TVP. "Mój kontrakt z Telewizją Polską wygasa na początku listopada. Nie planuję go przedłużać" – czytamy.

Dziennikarka dodała, że "chciałaby wszystkim widzom bardzo podziękować za wspólnie spędzone 4 lata".

Pod publikacją pojawił się też hasztag "Idzie nowe". Na razie nie wiadomo jednak, gdzie będzie pracowała była już gwiazda TVP.

Kariera Pajączkowskiej

Przypomnijmy: Karolina Pajączkowska zasłynęła jako uczestniczka II sezonu "Top Model". Następnie pracowała jako dziennikarka w TVN24 Biznes i Świat, ale w 2019 roku przeniosła się do TVP Info. Jej decyzja o przejściu do innej stacji spotkała się z krytyką w sieci.

Dziennikarka specjalizowała się w sprawach międzynarodowych i biegle posługuje się językami: angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. Wkrótce po dołączeniu do TVP Info została częścią zespołów programów "Wstaje Dzień" i "Poranka Info".

W sierpniu 2020 roku, kiedy TVP Info rozpoczęło nadawanie dla publiczności w USA i Kanadzie, Pajączkowska została gospodynią nowego bloku informacyjnego. W 2021 roku, po uruchomieniu kanału TVP World, prezenterka wraz z Dawidem Arlethem stali się głównymi prowadzącymi tej stacji.

Gdy w 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, pojechała za wschodnią granicę, by relacjonować wydarzenia dla TVP Info. Po powrocie do Polski kontynuowała pracę jako prowadząca w TVP Info i TVP World, gdzie prezentowała wiadomości oraz programy na żywo. Wirtualne Media ostatnio zwróciły uwagę na to, że Pajączkowska zniknęła z anteny TVP 3 miesiące temu, niedługo po roszadach na stanowiskach kierowniczych w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Warto dodać, że Jarosław Olechowski został zastąpiony przez Michała Adamczyka na stanowisku dyrektora, natomiast funkcję kierowniczą w TVP Info przejął jego zastępca, Samuel Pereira.

W maju Pereira rozpoczął wprowadzanie zmian w TVP Info. Wysłał do swoich pracowników wiadomość e-mail, w której wspominał o "pewnych zdarzeniach z poprzedniego miesiąca", nie precyzując jednak, co miał na myśli.

"Nie ma lepszych i gorszych. Czasy, gdy niektórzy uważali, że są ponad innymi, mogą spóźniać się do studia czy wychodzić z fochem i obrażać, z pogardą wypowiadać się o cudzej pracy, a wszystkich poza sobą w redakcji traktować bez szacunku – się skończyły. W naszej redakcji jest wiele osób pracowitych, sumiennych, miłych, koleżeńskich, z którymi praca to przyjemność i chciałbym, żeby było jasne, że takie zachowania są przeze mnie zauważane i będą doceniane" – zaznaczył.

Dlaczego dziennikarka nie pojawia się na antenie od tak długiego czasu? Na to pytanie Telewizja Polska nie udzieliła odpowiedzi wyżej wspomnianemu serwisowi, który starał się dowiedzieć, o co dokładnie chodzi.

Z nieoficjalnych źródeł wiadomo było, że Pajączkowska od pewnego czasu pozostawała na zwolnieniu lekarskim.