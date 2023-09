Petru wystartuje do Sejmu, ale nie z list KO? Tak odebrano tajemniczy wpis Hołowni

"Zawsze dotrzymuję obietnic. 15 października zmierzę się z Mentzenem w Warszawie" – zapowiedział na Twitterze Ryszard Petru. Były lider Nowoczesnej, który na dłuższy czas znikł z przestrzeni publicznej, niedawno pojawił się w niej znowu, przypominając o sobie m.in. ostrym punktowaniem polityka Konfederacji. Teraz jego słowa odebrano jednoznacznie. Tak jak wpis Szymona Hołowni.

"Zawsze dotrzymuję obietnic. 15 października zmierzę się z Mentzenem w Warszawie" – przekazał Ryszard Petru. fot. Adam Burakowski/REPORTER/East News

Już w połowie sierpnia Ryszard Petru wydał mocne oświadczenie, w którym złożył jasną deklarację. Były lider .Nowoczesnej zaoferował swój start do Sejmu z miejsca, gdzie o mandat będzie walczył Sławomir Mentzen.

"Chcę z nim walczyć – twarzą w twarz. Po to, aby przekonać jak największą część obecnych wyborców Konfederacji. Wyborców, którzy są przez to ugrupowanie po prostu oszukiwani – zapowiedział Petru.

Jego oświadczenie pojawiło się wówczas w mediach społecznościowych. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

W sobotę rano Ryszard Petru przekazał na Twitterze, że 15 października zmierzy się ze Sławomirem Mentzenem w Warszawie, co odebrano jako konkretną zapowiedź jego startu w wyborach. Petru nie napisał tylko z jakiej listy.

Ale tu, odnosząc się do jego wpisu, w spekulacjach pomógł Szymon Hołownia.

Hołownia reaguje na wpis Petru

W sobotę przed południem w Katowicach ma się odbyć inauguracja kampanii Trzeciej Drogi. Na konwencji zostanie m.in. zaprezentowane hasło wyborcze kampanii.

"Mamy dziś dla Was sporo niespodzianek" – napisał Hołownia pod wpisem Petru.

Wcześniej mówiło się o starcie Petru w wyborach do Senatu. On jednak sam zapowiedział w sierpniu: "Nie będę startował do Senatu z okręgu, w którym rozgrywane są wprawdzie sprawy ważne, ale walka ma tam wyłącznie znaczenie lokalne".