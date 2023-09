Hit Playera na TVN. Premiera pierwszego odcinka "Pati" już dziś

Dobra wiadomość dla widzów TVN-u – już dziś na antenie stacji zostanie wyemitowany pierwszy odcinek serialu "Pati", który w maju był najczęściej oglądanym serialem na Playerze.

Serial "Pati" zadebiutuje na TVN już dzisiaj. Fot. kadr z serialu "Pati"

O czym jest "Pati"?

"Pati" to prequel serialu "Skazana", w którym zagrali m.in. Agata Kulesza, Bartłomiej Topa oraz Aleksandra Adamska. W główną bohaterkę tego ostatniego wciela się właśnie Adamska.

"Pati właśnie dowiaduje się, że w mieszkaniu, które zajmuje wraz z dwójką młodszego rodzeństwa i matką znowu odcięli im prąd i zalegają z czynszem. Niestety Julita, matka Pati, ucieka od odpowiedzialności w alkohol i narkotyki, spędza czas w barach i na parkiecie. W przeciwieństwie do niej Pati ma ambicje" – czytamy w oficjalnym opisie producenta.

"Złożyła papiery do szkoły gastronomicznej w Sopocie, czeka w nerwach na decyzję, czy zostanie przyjęta. Sony, lokalny dealer narkotykowy, zaczyna nękać Pati. Chce, by spłaciła długi matki. Pati odkrywa, że Julita próbowała zarobić pieniądze, handlując narkotykami. Spłaca dług matki wobec dealera, pomaga jej w tym Krystian, który podkochuje się w Pati. Julita ponownie idzie do Sony’ego po narkotyki" – napisano dalej.

Poza wspomnianą Adamską w serialu grają także: Konrad Eleryk (Krystian), Agnieszka Przepiórska (Julita, matka Pati), Natalia Wolska (Natalka, siostra Pati), Ewa Gawryluk (Maria Sobotko), Magdalena Walach (Agata Rulewska), Tomasz Drabek (Marek Rulewski) oraz Filip Gołąb ("Sony"). "Pati" była najpopularniejszą produkcją na Playerze w maju (tylko w tym miesiącu odtwarzano go przez 1,3 mln godzin). Serial znalazł się także na trzecim miejscu najpopularniejszych seriali platformy w ogóle, zaraz za "Behawiorystą" i drugim sezonem "Skazanej". Produkcja przyciągnęła też do serwisu wielu nowych subskrybentów.

Gdzie można obejrzeć "Pati"?

Pierwszy odcinek "Pati" zadebiutuje już dziś (poniedziałek 4 września) na antenie TVN o 21:35. Ponadto warto dodać, że Aleksandra Adamska jako "Pati" niebawem powróci w trzecim sezonie "Skazanej".

Zarówno za "Pati", jak i "Skazaną" odpowiada Zespół Produkcji Fabularnej, a scenariusz tego pierwszego powstał we współpracy ze scenarzystkami "Skazanej". Za kamerą produkcji zasiada Bartek Ignaciuk ("Podatek od miłości", "Wielka woda"), a za zdjęcia Klaudiusz Dwulit ("Furioza"). Twórcą scenografii jest Maciej Fajst, kostiumografii Katarzyna Baran, a charakteryzacji Jolanta Madejska-Witek. Za montaż odpowiada Andrzej Kowalski PSM.