Biuro podróży wznowiło wycieczki do tego kraju. Od 12 lat trwa tam wojna domowa

Jedno z tureckich biur podróży ogłosiło, że wznawia wycieczki do sąsiedniej Syrii, która od 12 lat jest objęta wojną domową. Wycieczka ma kosztować około 2 tysiące dolarów, a firma zapewnia, że zadba o wszelkie środki ostrożności.

Stary młyn w Hamie fot. unsplash.com / Hosein Charbaghi

Pierwszy wyjazd ma odbyć się już w kwietniu 2024 roku i kosztuje 1950 dolarów. Siedmiodniowa wycieczka ma rozpocząć się w Stambule. W trakcie jej trwania turyści będą mogli zobaczyć nie tylko stolicę Syrii - Damaszek, ale także miasta takie jak Homs, Hamę, Aleppo, czy Palmyrę, w której to znajdują się starożytne ruiny miasta wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zniszczone w 2015 roku przez siły Państwa Islamskiego.

W Syrii wciąż trwa rozpoczęta w 2011 roku wojna domowa, choć w tej chwili bez prowadzonych na szeroką skalę działań zbrojnych. Proponowane w ofercie biura podróży miasta znajdują się pod kontrolą syryjskiego reżimu. Przykładowo jednak jeszcze kilka lat temu Aleppo było areną najcięższych walk toczonych przez rząd i liczne grupy rebeliantów wojny.

Nie będziemy wyjeżdżać do jakiegoś regionu, gdy pojawi się tam najmniejsze ryzyko; w takich wypadkach obierzemy alternatywne trasy i zadbamy o wszelkie środki ostrożności. Będziemy też utrzymywać stały kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Ogłosiła agencja turystyczna.

Choć wycieczka do Syrii może być dla niektórych osób kusząca, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do tego kraju, a przebywającym tam w tej chwili Polakom sugeruje, że powinni go niezwłocznie opuścić.

W ciągu ostatnich kilku lat odnotowywane były tam przypadki aresztowań obywateli polskich pod zarzutem nielegalnego pobytu na terytorium Syrii. Najwięcej zatrzymań miało miejsce w Kamiszli, którego część znajduje się pod kontrolą sił rządowych. Tego typu aresztowania grożą wielomiesięcznym pobytem w syryjskim więzieniu, bez umożliwienia kontaktu z rodziną oraz polską placówką dyplomatyczną.

Jak jednak wskazuje przedstawiciel firmy, która zdecydowała się na wznowienie wycieczek do Syrii, podobne wyjazdy były organizowane jeszcze przed wybuchem wojny i jest to bogaty artystycznie i kulturowo kraj, który powoli otwiera się na turystów.

Aby wjechać do Syrii, musimy uzyskać wizę w Ambasadzie Syrii w Warszawie, chociaż w niektórych przypadkach proces może okazać się bardzo długi, ponieważ ze względu na panującą sytuację, wszystkie wnioski są dokładnie sprawdzane. Istnieje możliwość otrzymania wiz na granicy, jednak wyłącznie w przypadku uzyskania przez organizatora wyjazdu zaproszenia od syryjskiej instytucji lub osoby fizycznej, które zarazem uzyskają pozwolenia syryjskich służb bezpieczeństwa.

Przed przekroczeniem granicy należy także upewnić się, czy w naszym paszporcie nie widnieją wizy, pieczątki bądź inne wpisy świadczące o jakimkolwiek związku z Izraelem, gdyż grozi to zawróceniem z granicy oraz potencjalną nieprzyjemną rozmową z syryjskimi służbami granicznymi.

