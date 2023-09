Policja ostrzega przed korzystaniem z gniazdek w niemieckich pociągach. Jaki jest powód?

Z powodu wielokrotnych manipulacji nieznanych osób przy gniazdkach elektrycznych w niemieckich pociągach, policja wydała ostrzeżenie, aby unikać z ich korzystania. Podłączenie sprzętu może skutkować porażeniem prądem.

Pociąg na stacji w Berlinie fot. unsplash.com / Mat Dix

Podczas długich podróży pociągiem często umilamy sobie czas buszowaniem po internecie na telefonie, czy też laptopie. Znacznie ułatwia to fakt, że w pojazdach już od lat są zainstalowane gniazdka elektryczne, dzięki którym nie grozi nam rozładowanie sprzętu. Na jego ładowanie muszą jednak uważać turyści i mieszkańcy podróżujący w tej chwili po Niemczech. Nieznani sprawcy celowo manipulują bowiem przy gniazdkach, tak aby raziły podróżnych prądem.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że niemiecka policja federalna wydała ostrzeżenie przed ich używaniem. W piątek rano funkcjonariuszka policji, która jechała jednym z pociągów Go-Ahead na trasie z Augsburga do Monachium, odkryła naruszone gniazdko, o czym poinformowała personel pociągu. Obsługa natychmiast ogłosiła ostrzeżenie dla współpasażerów, aby ci nie korzystali z gniazdek.

Po dotarciu pojazdu na stację główną w Monachium, gniazdo zostało sprawdzone przez funkcjonariuszy policji federalnej, którzy potwierdzili podejrzenie manipulacji. Tabor kolejowy wraz ze składem został przewieziony do zajezdni w Pasing, gdzie uszkodzone gniazdo zostało wymienione. Trwa dochodzenie w sprawie podejrzenia usiłowania uszkodzenia ciała.

Według policji sprawca lub sprawcy wkładają do gniazdek cienkie metalowe przewody, które podczas podłączania zasilaczy rażą pasażerów prądem. Przykładowo, sierpniowa próba podłączenia przewodu przez kobietę na trasie Stuttgartu do Karlsruhe, skończyła się niestety pobytem w szpitalu. W ubiegłym tygodniu również doszło do kilku incydentów, w których zostało rannych kilku pasażerów.

Policja prosi, aby zwracać szczególną uwagę na stan gniazdek pociągowych i w razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, pod żadnym pozorem niczego nie podłączać oraz niezwłocznie poinformować obsługę o uszkodzeniu.

