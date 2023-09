Skiba dodał nagranie ze swojego wesela. Taniec z... Grabowskim skradł serca internautów

Joanna Stawczyk

Ślub Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej odbył się 19 sierpnia w Łodzi. Lider Big Cyc wraz ze swoją wybranką postawili na zabawę weselną w gronie przyjaciół i rodziny. Na imprezę wpadł m.in. Andrzej Grabowski. Muzyk podzielił się nagraniem z parkietu. Okazuje się, że to nie żona, a aktor porwał go do tańca.