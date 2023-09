Marzysz o podróży do Azji? Sporo zaoszczędzisz wyruszając z tego miasta

Planujesz podróż do Azji Centralnej i zastanawiasz się jak najtaniej tam dolecieć? Jeśli zatrzymasz się na chwilę w Stambule i dalej wylecisz właśnie stamtąd, możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Astana ze względu na swoją architekturę, często nazywana jest miastem przyszłości

Wszyscy kochamy tanie bilety lotnicze i life hacki, w jaki sposób podróżować w jak najtańszy sposób. Chociaż w tej chwili ułatwiają nam to liczne aplikacje do rezerwacji, to nie zawsze mamy czas na poszukiwanie okazji. Szczególnie że czasem nawet nie wiemy o tym, że jakiś kierunek jest dla nas ciekawy, dopóki coś lub ktoś nie podrzuci nam okazji nie do przegapienia.

Tak może być w przypadku wylotu ze Stambułu do Azji Centralnej w okazyjnej cenie i przerwą na zwiedzanie tego wyjątkowego tureckiego miasta. Położone na pograniczu Europy i Azji, jest nie tylko fascynującym miejscem, które łączy różne kultury i tradycje, ale także doskonałą bazą wypadową do podróży w głąb Azji Centralnej.

Dzięki rosnącej liczbie tanich lotów podróżowanie między Stambułem a tym regionem stało się prostsze i bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. Jak informuje portal kiwi.pl, za lot z Polski do Stambułu zapłacimy od 252 zł, a ze Stambułu do stolicy Kazachstanu - Astany 396 zł. Nieco drożej wyjdzie nas bilet do Samarkandy, jednego z najpiękniejszych miast na mapie Uzbekistanu. Jego koszt to 592 zł.

Co warto zobaczyć w Stambule?

To ile uda nam się zobaczyć w Stambule, będzie oczywiście zależało od tego, na jak długi pobyt się zdecydujemy. Główne atrakcje, które możemy odwiedzić to:

Hagia Sophia - była katedra prawosławna, meczet, a w tej chwili muzeum, to symbol Stambułu, którego wnętrze zdobią imponujące mozaiki.

Błękitny Meczet (Sultan Ahmed Mosque) - niesamowity meczet o błękitnych kafelkach to jedna z najważniejszych atrakcji miasta. Możesz go odwiedzić, zachowując odpowiedni ubiór i szanując godziny modlitwy.

Wielki Bazar - jeden z największych bazarków na świecie, idealne miejsce na zakupy pamiątek, biżuterii, tkanin i orientalnych przypraw.

Pałac Topkapi - niegdyś siedziba osmańskich sułtanów, a dziś muzeum, w którym można zobaczyć skarby i relikwie.

Bosfor - spacer po brzegu Bosforu oferuje widoki na mosty łączące dwie części miasta oraz europejskie i azjatyckie wybrzeża.

Po zwiedzeniu tych atrakcji możesz śmiało zacząć swoją podróż w głąb Azji Centralnej, korzystając z tanich lotów dostępnych w Stambule.

Gdzie lecieć w Azji Centralnej?

Ze Stambułu możemy polecieć w kilka miejsc, które mają wiele do zaoferowania zarówno miłośnikom kultury i zabytków, jak i sportów i natury. Poniżej znajdziesz krótką listę krajów wraz ze wskazówkami, co warto w nich zobaczyć.

Uzbekistan: Samarkanda i Buchara

Uzbekistan to prawdziwy skarb Azji Centralnej. Samarkanda i Buchara zachwycają architekturą z czasów Jedwabnego Szlaku oraz gościnnością miejscowych ludzi. Nie można przegapić też Registanu w Samarkandzie i komplesku Liwa-hauz w Bucharze.

Turkmenistan: Derweze, Gas Crater

Nazywany "Bramą do Piekła" krater gazowy jest jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi. To unikalny widok, które z pewnością na długo zapadnie w pamięć.

Kazachstan: Astana (Nur-Sułtan)

Stolica Kazachstanu to trochę inny świat, niczym miasto z przyszłości. Nowoczesna architektura, gigantyczne centra handlowe i kultura mieszają się tutaj w jednym miejscu. Nie zapomnij odwiedzić budynku o nazwie Bajterek - charakterystycznego wieżowca, który jest znakiem rozpoznawczym Astany. Więc tak naprawdę ciężko będzie o nim zapomnieć, skoro jest widoczny prawie z każdego miejsca w mieście.

Kirgistan: Jezioro Issyk-Kul

To drugie co do wielkości jezioro górskie na świecie i idealne miejsce na trekking, wodne sporty i relaks nad brzegiem. Kirgistan to także raj dla miłośników górskiej przygody.

Tadżykistan: Dolina Wachan

Ta dzika i malownicza dolina to raj dla miłośników trekkingu i przyrody. Możesz tu odkryć niezwykłe wodospady i zapoznać się z miejscową ludnością.

