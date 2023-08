Wybierasz się do Turcji bez dziewczyny/żony? Nie przyjmą cię w hotelu – takie oferty to tam norma

Jeśli jesteś mężczyzną i planujesz wakacje z kolegami albo samotny wypad na turecką riwierę, możesz niemiło się zaskoczyć. W dużej ilości funkcjonujących tam hoteli nie zrobisz rezerwacji na pojedynczy pokój dla mężczyzny, lub podwójny, w którym mają spać dwie osoby płci męskiej. Tego rodzaju dyskryminacja ma kilka powodów.

W hotelach w Turcji często zdarza się, że podróżujący samotnie lub w dwójkach mężczyźni nie mogą skorzystać z oferty. fot. unsplash.com / Cory Bjork

Podczas szukania idealnego obiektu na wakacje możemy natknąć się na wiele, czasem zaskakujących zasad panujących w obiektach. W hostelach normą jest, że istnieją pokoje wyłącznie dla kobiet lub wyłącznie dla mężczyzn. Jednak nieczęsto się zdarza, żeby któraś z płci była niemile widziana. A mimo to zdarza się to w niektórych krajach.

Wielu podróżników odwiedzających Turcję z pewnością zauważyło specyficzną politykę zakwaterowania w tureckich hotelach. Właściciele obiektów często decydują się na ograniczenia dotyczące zakwaterowania samotnych mężczyzn w pojedynczych pokojach lub w podwójnych pokojach jako koledzy lub para.

Choć może się to wydawać kontrowersyjne, istnieją argumenty, które mogą tłumaczyć to zjawisko z perspektywy zarządzania i utrzymania komfortu wszystkich gości.

Na jednej ze stron do rezerwacji wakacji znaleźliśmy w ofercie dość nietypową wzmiankę.

Hotel nie akceptuje 1 lub 2 mężczyzn w jednym pokoju (male stop). Czytamy w ofercie na portalu wakacje.pl

Zdanie to wzbudziło wiele pytań. Dlaczego dwóch lub jeden mężczyzna nie może zarezerwować pokoju? Czy mężczyźni pozostający w dwupłciowych związkach również nie są mile widziani? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, skontaktowaliśmy się z jednym z biur podróży, które oferuje wakacje w obiektach, gdzie panują takie zasady.

Tego typu praktyki są stosowane już od dawna, a hotele mają ku temu kilka powodów. Mężczyźni podróżujący samotnie zwykle są dużo bardziej hałaśliwi, zdarza się też, że nagabują kobiety, czego potwierdzeniem są ich liczne skargi. Jeśli chodzi o zakaz dwójki mężczyzn w jednym pokoju - wynika to ze względów religijnych. W Turcji pary jednopłciowe wciąż są dyskryminowane. Natomiast w przypadku par dwupłciowych nie ma najmniejszego problemu z pobytem mężczyzny w pokoju. Nie posiadamy informacji, co w przypadku, gdy zakwaterować w obiektach chcą się dwie kobiety, ale raczej nie stanowi to problemu. Mówi doradca jednego z biur.

Właściciele zakładają więc, że rodziny są mniej skłonne do ekscesów i hałaśliwych zachowań, dzięki czemu ich obiekty zyskują reputację bardziej spokojnych i komfortowych miejsc. Jak zaznacza pracownik biura, wyjątki stanowią ojcowie z synami, którzy dostają zwykle zezwolenie na wspólne zakwaterowanie.

Nie da się jednak nie zauważyć faktu, że dyskryminowane są tutaj osoby homoseksualne. Sytuacja społeczności LGBT w Turcji to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień związanych z prawami człowieka w tym kraju. Chociaż kontakty homoseksualne są tam legalne, a homoseksualni i transseksualni artyści cieszą się tam sławą, to nadal jest to temat tabu.

Turcja nie uznaje też małżeństw osób tej samej płci ani związków partnerskich, a turecka Rada Stanu orzekła, że osoby homoseksualne nie powinny mieć prawa do opieki nad dziećmi.

Ciekawa sytuacja występuje też w obowiązkowej służbie wojskowej, która dotyczy wszystkich obywateli płci męskiej pomiędzy 20. i 41. rokiem życia, ale nie dotyczy to... gejów. W rzeczywistości wojskowi mają jednak ogromne problemy z udowodnieniem orientacji homoseksualnej rekrutów, przez co większość gejów i tak odbywa służbę.

Wybierając się na wakacje do Turcji należy pamiętać, że do dyskryminacji mężczyzn i męskich par jednopłciowych dochodzi nie tylko w hotelach, ale i w barach. Tam również mężczyźni bez kobiet często nie są mile widziani.

