Martyna Wojciechowska nigdy nie ucieka od tematów politycznych, wręcz przeciwnie. Otwarcie mówi o tym, jak ważny jest udział obywateli w wyborach. Przy okazji najnowszego wywiadu złożyła jasną deklarację.

Wojciechowska dosadnie wyraziła swoje poglądy polityczne. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Martyna Wojciechowska swoją karierę w telewizji zaczynała pod koniec lat 90. Dziś to kobieta-legenda. Wyrosła na jeden z najchętniej słuchanych głosów polskiego dziennikarstwa – bo i najczęściej jest to głos pełen rozsądku i empatii. Podróżniczka nie boi się też wypowiadać na ważne dla niej tematy, nawet jeśli może w ten sposób komuś podpaść. Dziennikarka w ostatniej rozmowie z Filipem Borowiakiem zaznaczyła: – Nie wyobrażam sobie ani jednej kobiety, która odda swój głos na Konfederację. I to jest moja bardzo jasna deklaracja polityczna.

– Nie rozumiem, jak Konfederacja może mówić o tym, że trzeba oczyścić Polskę z osób LGBT, jak można mówić, że kobieta powinna być w kuchni, a jeśli nie jest, to znaczy, że ma za długi łańcuch, a potem w ogóle powiedzieć, że to jest wszystko żart. To nie są żarty. To są poważne sprawy. Jak można ograniczać nam swobody obywatelskie? – wymieniała.

– Ja jestem za prawem do wolności, jestem za prawem decydowania o sobie, jestem za tym, że LGBT to nie ideologia, tylko ludzie. Jestem za tym, że kobiety doskonale wiedzą, co jest dla nich dobre i nie trzeba za nie decydować. To jest jakiś stary patriarchalny system, w którym funkcjonujemy. Ale najgorsze, że od lat mamy odbierane kolejne prawa, że jest w ogóle łamane prawo w tym kraju – podkreśliła.

Wojciechowska o Konfederacji mówiła już podczas Pol'and'Rock Festivalu

Przypomnijmy, że Martyna niedawno wystąpiła na Akademii Sztuk Przepięknych podczas Pol'and'Rock Festivalu, gdzie poruszyła wiele ważnych tematów, m.in. ten dotyczący tegorocznych wyborów. Podróżniczka zwróciła się z ważnym apelem do młodych ludzi.

– Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. To jest coś, o co musimy się troszczyć. Każdego dnia. Być uważnym. Nie dajmy się podpuścić tanim populistycznym hasłom. Żeby mieć niższe podatki teraz na chwilę. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dali się kupić. Nie wyobrażam sobie ani jednej osoby, która ceni i szanuje wolność, niezależność, demokrację, prawa kobiet, prawa człowieka, żeby ktokolwiek głosował na ugrupowania, które każdego dnia łamią te prawa i są przeciwko demokracji – zwróciła uwagę.

– Nie wyobrażam sobie żadnej kobiety, która może zagłosować na Konfederację, która głosi, że kobiety są mnie inteligentne i, że czasem trzeba im po prostu przyłożyć, żeby były posłuszne. Nie wyobrażam sobie, żebyście nie poszli na wybory – podsumowała Martyna Wojciechowska.