Pierwsze urodziny Va Bene Cicchetti. Restauracja świętuje kolejne zwycięstwa w konkursach

Va Bene Cicchetti, jedna z najbardziej kultowych restauracji w stolicy, obchodzi swoje pierwsze urodziny! To był rok pełen dumy i wdzięczności za niesamowity rok pełen osiągnięć i uznania zarówno w kraju, jak i za granicą. Materiały prasowe / Va Bene Cicchetti

Agata Szaran i Emanuele Guidi, twórcy Va Bene Cicchetti, mogą świętować rocznicę swojej restauracji z dumą. W ciągu ostatniego roku miejsce osiągnęło niesamowity sukces, umacniając swoją pozycję na gastronomicznej mapie Polski i zyskując rozgłos międzynarodowy.

Jednym z najważniejszych wyróżnień, które zdobyła restauracja Va Bene Cicchetti, jest prestiżowa pozycja na liście "1 z 10 najpiękniejszych miejsc pod kątem designu na świecie" według magazynu Dezeen. To dowód na to, że miejsce nie tylko zachwyca kulinarnymi doznaniami, ale także przyciąga uwagę swoim unikalnym stylem i atmosferą.

Kolejnym sukcesem, ogłoszonym 4.09.2023 r., jest zwycięstwo w konkursie Restaurant & Bar Design Awards w kategorii Europe Niezależna Restauracja. To dowód na to, że Va Bene Cicchetti łączy w sobie nie tylko wyśmienite dania i koktajle inspirowane weneckimi smakami, ale także niezwykły design, który przyciąga uwagę i podkreśla unikalność tego miejsca.

Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Art in Architecture Festival w kategorii przestrzeń publiczna i wygrana w konkursie Restaurant & Bar Design Awards Europe to kolejne punkty na liście osiągnięć, które dowodzą wyjątkowości tego miejsca.

Agata Szaran podkreśla, że Va Bene Cicchetti zawsze stawiało na jakość i autentyczność, a nagrody były miłym efektem ubocznym ich pasji i zaangażowania w tworzenie niezwykłego miejsca. – Nigdy nie chodziło nam o nagrody, ale jesteśmy dumni, że nasza odwaga w podejmowaniu decyzji i podążanie za intuicją zostały docenione – mówi Agata Szaran.

Agata i Emanuele wraz z zespołem właśnie wrócili z Wenecji, gdzie czerpali kolejne inspiracje do nowej karty dań, która zachwyci każdego smakosza. Na liście można znaleźć takie przysmaki jak szprotki, pikantna oliwa pomidorowa, różnego rodzaju pasty oraz ostrygi. To tylko niewielka część atrakcji, na które możemy się cieszyć w nadchodzącym sezonie w Va Bene Cicchetti. – Poprzedni sezon był inspirowany kuchnią fusion, natomiast ten to powrót do tradycyjnych włoskich smaków i receptur – mówi Agata.

Restauracja była również pionierem w Polsce, sprowadzając alkohol Selecta. To dowód na to, że Va Bene Cicchetti nie tylko kreuje trendy, ale także stawia na wysoką jakość i autentyczność.

Mimo że restauracja Va Bene Cicchetti słynie z luksusowego designu, atmosfera w jej wnętrzu jest zawsze luźna i niezobowiązująca. Każdy gość może poczuć się tu swobodnie i komfortowo, ciesząc się wyjątkowym jedzeniem i klimatem.

Wygraną i urodziny należy hucznie świętować! 9 i 10 września to daty, które zapiszą się złotymi zgłoskami w historii Va Bene Cicchetti! Nasza restauracja świętuje urodziny, a to oznacza, że przygotowaliśmy dla Was wyjątkowe niespodzianki. Dołączcie do nas, aby razem świętować te dwie niezapomniane noce pełne smaku, przyjemności i wspólnego dzielenia się radością! Zapraszamy serdecznie na urodzinową ucztę, która będzie pełna smaków i dobrej zabawy. Przyjdźcie, aby wspólnie celebrować naszą pasję do kulinariów i unikalnego designu. Va Bene Cicchetti czeka na Was, by razem uczcić te wyjątkowe chwile!

Nie można zapomnieć o Va Bene przy Tamce, gdzie serwowane są rzymskie pasty i pizza al taglio, dlatego to miejsce staje się naturalnym kontynuatorem imprezy, after party w Va Bene to niezapomniane przeżycie.

Va Bene Cicchetti w Warszawie to nie tylko restauracja, to prawdziwa uczta dla zmysłów i wyjątkowe doświadczenie. – Jesteśmy dumni z naszego roku sukcesów i z niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwania i smakowe odkrycia. Dziękujemy naszym gościom za wsparcie i obiecujemy, że nasza pasja do doskonałego jedzenia i niepowtarzalnego designu będzie się rozwijać nadal - mówi Emanuele Guidi.

Aby dowiedzieć się więcej o Va Bene Cicchetti i zobaczyć pełną listę wyróżnień, odwiedź social media restauracji: va_bene_cichetti