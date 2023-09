Platforma streamingowa Disney+ idzie na rękę swoim potencjalnym subskrybentom. Właśnie zaprezentowała ofertę w sam raz na inflację. Do końca września miesięcznie zapłacimy za trzy miesiące abonamentu mniej niż 10 złotych.

Gigantyczna promocja na Disney+ potrwa do 20 września. Fot. Disney+

Subskrypcja Disney+ za mniej niż 10 zł. Do kiedy trwa ta oferta?

Już od 6 września do 20 września Disney+ będzie można subskrybować za jedynie 6,99 zł miesięcznie przez najbliższe trzy miesiące. W tym okresie zmianie nie ulega roczna opłata za abonament, która wynosi 289,90 zł.

"Oferta jest ważna do 20 września bieżącego roku. Po trzech miesiącach następuje automatyczne odnowienie po obowiązującej miesięcznej cenie detalicznej 37,99 zł, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana wcześniej" - czytamy w komunikacie Disney+. Dodatkowo oferta dotyczy wyłącznie nowych i powracających subskrybentów bez aktywnej subskrypcji.

Wspomnijmy, że od grudnia Disney+ ma wprowadzić podwyżki cen abonamentu. Za rok zapłacimy wówczas 379,90 zł, zaś za jeden miesiąc subskrypcji 37,99 zł.

Disney+ - kiedy pakiety z reklamami?

Zgodnie z doniesieniami zagranicznych mediów, należąca do The Walt Disney Company platforma Disney+ zamierza niebawem wprowadzić reklamy w ofertach działających na terenie Europy i Kanady. Od grudnia ubiegłego roku takie pakiety obowiązuje w Stanach Zjednoczonych.

Kiedy Europejczycy mogą spodziewać się wprowadzenia zmian w życie? Już od 1 listopada "nowy standard" będzie dostępny w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji i Danii.

– Wprowadzenie abonamentu z reklamami oznacza kolejną ewolucję Disney+ w Europie , ponieważ zapewniamy większy wybór zarówno klientom, jak i naszym światowej klasy partnerom reklamowym – skomentował prezes The Walt Disney Company EMEA, Jan Koeppen. Ceny abonamentu z reklamami mają wynieść w Europie od 5,99 euro (około 26 zł), zaś w Kanadzie od 7,99 USD (około 32 zł).

Dlaczego z platform streamingowych znikają seriale i filmy?

Chodzi o przeważnie o opłaty licencyjne (każdy z serwisów musi zapłacić właścicielowi treści za streaming).

Pod koniec maja z serwisu Disney+ poznikały dziesiątki filmów i seriali. "Jesteśmy w trakcie przeglądu treści w naszych usługach DTC, aby dostosować się do strategicznych zmian w naszym podejściu do kuracji treści" – powiedziała 10 maja dyrektor finansowa The Walt Disney Company, Christine McCarthy. Wiadomo, że treści usuwane z platformy streamingowej mają na celu obniżenie kosztów. Podobną strategię podjęły wcześniej takie firmy jak Warner Bros. Discovery, a także AMC i SkyShowtime.

Czytaj także: https://natemat.pl/505858,sniezka-z-zegler-i-kontrowersje-wszystko-o-burzy-wokol-remake-u-disneya