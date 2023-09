Macron o Rosji na igrzyskach w Paryżu. Oto, co chce zrobić z flagą kraju

Prezydent Francji Emmanuel Macron udzielił wywiadu dla dziennika "L'Equipe". Oświadczył w nim, że rosyjska flaga nie może pojawić się na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Ostateczna decyzja o udziale reprezentantów Rosji na przyszłorocznej sportowej imprezie jeszcze nie zapadła.

Emmanuel Macron o Rosji na igrzyskach olimpijskich. Oto, co chce zrobić z flagą kraju Fot. Jacques Witt/SIPA/SIPA/East News

Emmanuel Macron nie chce rosyjskiej flagi na igrzyskach

- Nie ma na nią miejsca w czasie, gdy popełnia zbrodnie wojenne – zaznaczył Emmanuel Macron w wywiadzie, mając na myśli rosyjską flagę. W rozmowie z "L'Equipe" prezydent Francji otworzył się na temat tego, co myśli o obecności rosyjskich sportowców na igrzyskach olimpijskich, które mają się odbyć w Paryżu.

Zapytany o ewentualną obecność Rosjan na przyszłorocznej imprezie prezydent odpowiedział: "Chciałbym, aby była to świadoma decyzja świata olimpijskiego". Co ciekawe Emmanuel Macron podkreślił, że to nie państwo gospodarz, czyli Francja, ma decydować o tym, co Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma zrobić.

– Prawdziwym pytaniem, które świat olimpijski będzie musiał rozstrzygnąć, jest to, jakie miejsce dać tym rosyjskim sportowcom, którzy mogą być ofiarami tego reżimu – powiedział Macron francuskiej gazecie.

Dodał, że "prawdziwym pytaniem" jest to, jak odróżnić rosyjskich sportowców, którzy wspierają działania wojenne Putina, od tych, którzy są ofiarami reżimu. - To jest prawdziwe pytanie i dlatego właśnie tutaj środowisko olimpijskie ma, zgodnie ze swoim sumieniem, swoją opinię do wyrażenia i gwarancje do określenia – powiedział francuski prezydent.

– I to musi być zrozumiane przez Ukraińców (...) To jest próba wyważenia, którą będziemy musieli przeprowadzić – dodał.

Przypomnijmy, że 28 marca Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zalecił, aby rosyjscy i białoruscy sportowcy mogli brać udział w międzynarodowych zawodach, jednak pod pewnym warunkiem. Startować mieliby tylko jako neutralni sportowcy i tylko ci, którzy nie popierali publicznie inwazji wojskowej na Ukrainie oraz w żaden sposób nie są związani z siłami zbrojnymi lub klubami resortów siłowych.

Polska strona potępia udział Rosji w igrzyskach

Dodano również, że rosyjscy i białoruscy sportowcy nie powinni być reprezentowani w sportach zespołowych. To jednak tylko rekomendacja, do której część związków sportowych się nie zastosowała. Brak jednak nadal ostatecznej decyzji w sprawie udziału rosyjskich oraz białoruskich sportowców w przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Ma ona zostać podjęta w późniejszym terminie.

Jak już informowaliśmy w naTemat, w styczniu do decyzji MKOL odniósł się Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, tym samym stając się antybohaterem rosyjskiego portalu Sports.ru.

"Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – poinformował, że jego zdaniem do czasu zakończenia barbarzyńskiej wojny w Ukrainie żaden rosyjski i białoruski sportowiec nie powinien brać udziału w jakichkolwiek zawodach międzynarodowych – także igrzyskach olimpijskich."

"Potrzebny, jednoznaczny głos prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego" – skomentował na Twitterze minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Polityk Partii Republikańskiej szybko znalazł się antybohaterem we wschodnich portalach, traktujących o sporcie i nie tylko. Bortniczuk przekazał zresztą poprzez Twittera jeden z komentarzy skierowany w sprawie sprzeciwu Polski wobec stanowiska MKOl.