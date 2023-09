Amazon Prime przekazał doskonałe informacje dla fanów piłki nożnej. Już niebawem pokaże kolejny dokument o polskim piłkarzu – tym razem o Jakubie Błaszczykowskim. Kiedy produkcja zadebiutuje na platformie?

Amazon Prime pokaże dokument o Jakubie Błaszczykowskim. Fot. Grzegorz Wajda/ REPORTER

Kiedy premiera dokumentu o Jakubie Błaszczykowskim?

Amazon Primie właśnie ogłosił, że na 2024 roku szykuje kolejny film dokumentalny o piłkarzu. Tym razem jego bohaterem będzie Jakub Błaszczykowski – były kapitan reprezentacji Polski oraz były piłkarz Borussi Dortmund, który pod koniec lipca podjął decyzję o zakończeniu swojej kariery.

Za produkcję odpowiada Papaya Films, czyli to samo studio, które zrealizowało dla platformy dokument "Lewandowski. Nieznany". Producentem kreatywnym filmu jest Kacper Sawicki, natomiast jego reżyserem Jan Dybus.

– To już nasza trzecia produkcja w ramach Papaya Originals. Obraliśmy bardzo ciekawy, ale i wymagający kierunek. Produkcja dokumentów o wybitnych osobowościach, w tym wypadku sportowcach to niełatwe, ale za to satysfakcjonujące zadanie. Kuba Błaszczykowski to postać, której historia jest wzorem dla wielu ludzi, nie tylko sportowców – opowiadał o filmie Sawicki.

– To będzie opowieść nie tylko o futbolu, lecz także o ludzkim dążeniu do realizacji marzeń i pokonywaniu przeciwności losu. Wierzymy, że nowy dokument powtórzy sukces poprzedniego. Mamy ku temu wszystkie niezbędne narzędzia: doświadczenie i warsztat, oryginalny koncept, dobrą historię oraz najlepszych partnerów – dodał.

Film o Błaszczykowskim, podobnie jak ten o "Lewym", ma skupić się nie tylko na jego osiągnięciach sportowych, ale także na życiu prywatnym. Opowie o początkach kariery piłkarza, jej rozwoju oraz zakończeniu.

Twórcy porozmawiali z samym sportowcem, jego rodziną, przyjaciółmi oraz kolegami z zespołu. Dzięki temu widzowie otrzymają szansę poznania chłopaka z Truskolasów, który stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie.

– Wierzę, że moja historia może pomóc młodym ludziom osiągnąć cele i spełnić swoje marzenia. To ze względu na nich zdecydowałem się na ten projekt – mówił o filmie Kuba Błaszczykowski. – Chcę, żeby w filmie ludzie zobaczyli mnie takiego, jakiego widzą mnie rodzina i przyjaciele. Człowieka, który potrafi ocenić siebie, ze wszystkimi potknięciami i sukcesami – dodał.

Film o Robercie Lewandowskim

Przypomnijmy, że wspomniany film "Lewandowski. Nieznany" zadebiutował na Amazonie pod koniec marca tego roku. Dla naTemat recenzowała go Ola Gersz.

"Kim jest Robert Lewandowski? Dokument nie odpowiada na to pytanie, bo Lewego albo widzimy przez pryzmat kariery sportowej, albo innych ludzi. Jako człowieka dalej Lewandowskiego trudno odczytać, co wizerunkowo jest oczywiście bezpiecznym posunięciem: Robert pozostaje Robertem wszystkich Polaków. To narracja, która każdemu pasuje" – przeczytacie w jej recenzji.