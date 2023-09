Spięcie u Rubików podczas transmisji na żywo. Poszło o politykę i wybory

Agata i Piotr Rubikowie od kilku tygodni układają sobie życie w Miami. Żona kompozytora chętnie relacjonuje, co przytrafia się jej rodzinie za oceanem. Tym razem zorganizowała relację live na swoim profilu. Internauci byli świadkami spięcia małżonków. A zaczęło się od tematu wyborów.

Rubikowie spięli się podczas relacji na żywo. Fot. Instagram/@agatarubik

Rubikowie o wyborach. Doszło do spięcia

Agata Rubik przeprowadziła na swoim instagramowym koncie relację na żywo. W pewnym momencie poruszyła temat polityki i nadchodzących wyborów. Wypoczywając na tarasie swojego mieszkania w słonecznym Miami, postanowiła zadać fanom niewinne pytanie: "Jak nastroje przed wyborami?".

Wtedy do akcji wkroczył Piotr Rubik. Nerwowo upomniał żonę, żeby może nie poruszała w tym momencie tego typu zagadnień. – Nie mów na takie tematy – powiedział kompozytor.

Influencerka próbowała jakoś wybrnąć z niezręcznej sytuacji. Zaznaczyła, że poruszyła ten temat, bo "uważa go za niezwykle ważny dla kraju". Oznajmiła też, że choć nie mieszka w Polsce, zamierza wziąć udział w wyborach. Na koniec dodała, że nie wie jeszcze dokładnie, gdzie zagłosuje.

Życie Rubików w Miami

Przypomnijmy, że Agata Rubik od prawie 15 lat jest żoną Piotra Rubika. Zakochani są dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie, do tego są bardzo aktywni w mediach społecznościowych (Agatę obserwuje na Instagramie 173 tys. użytkowników). Małżeństwo doczekało się dwóch córek: Helena skończy w maju 14 lat, a Alicja – 10. Nie jest tajemnicą, że rodzina Rubików ma willę z basenem na warszawskim Wilanowie. Jednak Agata już 1 kwietnia zdradziła, że planują przeprowadzić się do Miami, co wcale nie okazało się żartem na Prima Aprilis. Z czasem potwierdziło się, że kompozytor wraz z rodziną podjęli decyzję o dużej zmianie. Obecnie swoje życie już za oceanem skrupulatnie pokazują w mediach społecznościowych. Wygląda też na to, że coraz lepiej odnajdują się w nowej rzeczywistości. Wynajęli mieszkanie, kupili samochód, posłali córki do szkół i planują otworzyć tam też swój biznes. – Będziemy się orientować w sprawach związanych z otwarciem przedszkola muzycznego w Miami – zdradziła ostatnio żona muzyka.