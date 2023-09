Tusk zdradził, dlaczego pożegnał się z Morawieckim. "Dlatego mu podziękowałem"

– Podziękowałem Morawieckiemu, podziękowałem mu za funkcję doradcy w Radzie Gospodarczej, kiedy zorientowałem się, że nie jest mu łatwo rozróżnić, co jest własnym interesem, a co interesem państwowym – powiedział Donald Tusk podczas konwencji KO w Tarnowie.

Konwencja PO w Tanowie. Fot. Tadeusz Koniarz / Rporter

Tusk zdradził, dlaczego rozstał się z Morawieckim

Przewodniczący KO powiedział też, że PiS przez wiele lat opowiadał o zagrożeniach, ale równocześnie organizuje niekontrolowane napływy uchodźców i imigrantów i na tym zarabia. – Trzeba mieć dużo tupetu – skwitował Donald Tusk.

Zdaniem lidera PO program gospodarczy Morawieckiego pod nazwą "Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju" buduje największy bałagan w Polsce. "W dramatycznej sytuacji są drobne przedsiębiorstwa i samozatrudnieni".

Wybory parlamentarne 2023 coraz bliżej. W sobotę odbyły się konwencje czołowych partii politycznych

W sobotę 9 września poza konwencją PO odbyło się także spotkanie Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami w Końskich. Taka decyzja była do przewidzenia, bowiem właśnie z woj. świętokrzyskiego będzie startował Jarosław Kaczyński w wyborach. To także miejsce, w którym padły słowa "wybory wygrywa się w Końskim, a nie Wilanowie".

Podczas wystąpienia Kaczyńskiego nie obyło się bez uderzeń w Donalda Tuska. – Tusk ma 100 [konkretów przyp.red.], a my mamy dużo więcej – powiedział przewodniczący PiS. Po czym nawiązał do "postkomunizmu" w wydaniu PO.

Dalej można było usłyszeć słowa o równości rozumianej na wiele sposobów. – Równość wobec prawa, ale też równość realną: o zasypywanie różnic między grupami społecznymi – mówił.

Kaczyński poza rozwiązaniami, które już wszyscy znamy, czyli waloryzacja 500 plus do 800 plus, darmowymi lekami i autostradami, dodał, że: