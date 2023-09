Makabryczne odkrycie w stolicy. Zwłoki kobiety leżały w mieszkaniu od roku

Do makabrycznego odkrycia doszło na Bródnie w Warszawie. Służby w mieszkaniu znalazły ciało kobiety. Leżało ono tam aż przez rok.

Warszawa. Ciało kobiety przez rok leżało w mieszkaniu. Fot. MATEUSZ JAGIELSKI/East News

Zwłoki 65-latki przez rok leżały w mieszkaniu w Warszawie

Jak podaje portal Tustolica.pl, zwłoki 65-letniej mieszkanki Bródna leżały przez rok w bloku przy Łojewskiej 16. Z ustaleń serwisu wynika bowiem, że kobieta zmarła we wrześniu 2022 roku.

"Dopiero przed dwoma tygodniami na klatce schodowej zaczęło śmierdzieć, dlatego zaniepokojeni sąsiedzi poprosili zarząd wspólnoty o wezwanie policji. Mundurowi, nie mogąc dostać się do lokalu, o pomoc w wyważeniu drzwi poprosili strażaków" – czytamy na stronie portalu.

– Wewnątrz mieszkania ujawniono zwłoki 65-letniej lokatorki w zaawansowanej fazie rozkładu. Zwłoki zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej. Sprawę prowadzi prokuratura – przekazała Tustolica.pl komisarz Paulina Onyszko ze stołecznej policji.

W stolicy było więcej takich przypadków

To nie pierwszy taki przypadek w Warszawie. Jak informowaliśmy w kwietniu tego roku, administratorzy jednej z kamienic znajdującej się w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie dokonali wstrząsającego odkrycia. W nieopłacanym od roku mieszkaniu znaleziono zmumifikowane zwłoki mężczyzny. Według doniesień lokatorów, w budynku nieprzyjemny zapach unosił się już w ubiegłym roku.

Przedstawiciele administracji budynku przyznali wówczas, że mężczyzna zajmujący to mieszkanie od ponad roku nie płacił czynszu. Stwierdzili też, że wielokrotnie próbowali się z nim skontaktować, jednak bez skutku.

"Z zewnątrz także nie było niczego, co świadczyłoby o zwłokach w mieszkaniu. Wszyscy, zarówno policja, jak Administracja i sąsiedzi, byli przekonani, że tego Pana po prostu nie ma w mieszkaniu. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich dozwolonych prawem ścieżek, Administracja miała prawo do otwarcia lokalu, co nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2023. O znalezieniu ciała natychmiast powiadomiono policję" – podała wtedy administracja. Sprawą zajęły się odpowiednie służby.