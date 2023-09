Nie żyje trzylatek porażony prądem. Służby zleciły kolejne kroki w śledztwie

Tragicznie zakończyła się historia dziecka, które w tym tygodniu prąd poraził na Żoliborzu. Mimo wysiłków lekarzy zmarło ono po trzech dniach. Sprawę nadal bada policja i prokuratura.

Warszawa. Nie żyje dziecko porażone prądem na Żoliborzu. Fot. Marek BAZAK/East News

Tragiczne zdarzenie w Warszawie. Dziecko porażone prądem

Przypomnijmy: do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek (5 września) po południu na stołecznym Żoliborzu. Na miejsce niezwłocznie przybyły dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz jeden zastęp straży pożarnej.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 17:05. W jednym z mieszkań miało dojść do porażenia prądem trzylatka. Dziecko zostało zabrane do szpitala przez zespół medyczny. Z informacji, które otrzymaliśmy, dziecko miało być pod opieką matki – powiedziała wówczas "Super Expresowi" Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

U dziecka po tym zdarzeniu doszło do zatrzymania funkcji życiowych. Udało się je wtedy przywrócić. – Pomagaliśmy lekarzom w resuscytacji trzylatka. Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia. Pogotowie ratunkowe prowadziło swoje działania - uzupełnił informacje służb Bogdan Smotera ze stołecznej straży pożarnej.

Trzyletnie dziecko porażone prądem nie żyje

Trzy dni później, czyli 8 września dziecko – mimo wysiłków lekarzy – zmarło. Jak podaje warszawska "Gazeta Wyborcza", trafiło ono do szpitala w stanie krytycznym.

Służby nadal ustalają przyczyny tego zdarzenia. Jak informuje "GW", w momencie porażenia trzylatka prądem jego matka była trzeźwa. Prokuratura zleciła także przeprowadzenie sekcji zwłok.