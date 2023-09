Przez okno ujrzeli rozkładające się zwłoki dziecka. "Matka i ojciec oskarżeni"

Alan Wysocki

C iało 3-letniej Mai było w stanie znacznego rozkładu, gdy dostrzegli je robotnicy remontujący dach domu Pauliny Ch. Sprawa z ubiegłego roku doczekała się kontynuacji, bowiem prokuraturze udało się zebrać materiał niezbędny do złożenia aktu oskarżenia do sądu. Matce postawiono nie tylko zarzut zabójstwa.