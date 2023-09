PiS ma w planach kolejną konwencję. Terlecki zdradził kilka szczegółów

W sobotę odbyła się konwencja PiS w Końskich. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość już planuje kolejne takie wydarzenie, o czym poinformował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Podał też kilka szczegółów.

PiS ma w planach kolejną konwencję. Ujawniono szczegóły. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Informację tę Ryszard Terlecki przekazał Polskiej Agencji Prasowej, którą cytuje Onet. Jak poinformował, za kilkanaście dni PiS ma w planach "duże wydarzenie". Nie podał jednak dokładnej daty ani miejsca.

Będzie jeszcze jedna konwencja PiS przed wyborami

– Spotkamy się tuż przed wyborczym finałem, ale program jest już zarysowany. To ważne, żebyśmy ten program przybliżyli Polakom. Dzisiaj nie było na to czasu, bo trzeba było przedstawić całość naszej wizji przyszłości, ale szczegóły też mają duże znaczenie – tylko tyle o tym planowanym wydarzeniu powiedział czołowy polityk PiS agencji prasowej. Wybory wraz z referendum są 15 października. W referendum nie trzeba brać udziału, wystarczy nie pobierać karty do głosowania.

Przypomnijmy, że podczas sobotniej konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentował program wyborczy partii. W dość okrągłych słowach mówił o programie wyborczym PiS.

– Po pierwsze: godność każdego człowieka. Druga wartość to wartość ludzkiego życia. Odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta rodząca ma pełne prawo do życia i do zdrowia. Kolejną wartością, która jest dla nas ogromnie ważna, jest wolność, która wiąże się z demokracją – mówił Kaczyński.

– Po czwarte: solidarność, która jest czymś niezwykle ważnym. Chodzi o więź, która łączy członków społeczeństwa. Ci, którzy ją rozbijają, którzy tworzą sztuczne podziały i doprowadzają do zimnej wojny domowej, odrzucają solidarność. My ją przyjmujemy. Odrzucamy kolektywizm, ale też skrajny indywidualizm – dodał. Więcej na temat tego wystąpienia pisaliśmy tutaj.

Na jakie poparcie może teraz liczyć PiS?

W środę pisaliśmy o sondażu przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN 24 przez firmę Kantar w dniach 5-6 września. Z badania wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie 37 proc. Polaków, a Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) jest druga z wynikiem 31 procent. 9 procent pytanych zagłosowałoby na Konfederację. Poza podium znalazła się Trzecia Droga. W tym sondażu może ona liczyć na poparcie na poziomie 8 procent. Nowa Lewica ma 6 proc. poparcia. 2 procent badanych wybrało inne komitety wyborcze. Jak czytamy na stronie TVN 24, odpowiedź "nie wiem\trudno powiedzieć\jeszcze nie zdecydowałem(am)\odmowa odpowiedzi" wskazało 7 proc. ankietowanych.

Z prowizorycznego przeliczenia wyników sondażu Kantara na mandaty wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma nawet przy takim wyniku szans na samodzielne rządy. Opozycja ma 209 mandatów, PiS – 212, a Konfederacja – 39. W takim układzie PiS mogłoby rządzić w koalicji z Konfederacją, gdyż razem mają 251 mandatów.