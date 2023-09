"Wiadomości" TVP kompletnie odleciały. Tak pokazano konwencje KO i PiS

W sobotę odbyły się konwencje KO i PiS. Jednak relacje z tego, co się na nich wydarzyło, diametralnie różniły się w "Wiadomościach" TVP. PiS wychwalano, a z wydarzenia KO zrobiono karykaturę.

Jak wyglądały konwencje KO i PiS w "Wiadomościach"? TVP odleciało. Fot. "Wiadomości"/zrzut ekranu

"Wiadomości" TVP w sobotę zaczęły główny serwis informacji stacji od "ośmiu konkretów" Prawa i Sprawiedliwości, które były tematem konwencji tej formacji w Końskich. Oprócz Jarosława Kaczyńskiego pokazano m.in. przemówienie Elżbiety Witek.

Marszałek Sejmu zwróciła się w nim do Donalda Tuska. – Panie Donaldzie, to wtedy było piekło kobiet – mówiła nawiązując do podwyższenia wieku emerytalnego.

"Wiadomości" TVP odleciały w relacjach z konwencji PiS i KO

– Panie Tusk, pan ma czelność mówić o piekle kobiet. (...) Ośmiela się mówić o piekle kobiet, kiedy zmusił je pan, żeby schowały dumę i godność do kieszeni i szły do sklepu i kupowały na zeszyt, bo nie miały na buty i tornistry dla swoich dzieci – wyliczała. W kolejnych materiałach pracownicy TVP przekonywali widzów, że tylko PiS ma plan dla Polski i jest wiarygodny.

Na takie "lukrowane" materiały nie mogła liczyć KO. W Tarnowie pojawił się pracownik TVP Adrian Borecki. Konwencję Tuska nazwał "przedstawieniem" i jak mówił uczestników wydarzenia "zwiózł konwój autokarów".

Kolejny atak TVP na KO. Tym razem zakpiono z konwencji w Tarnowie

– Miało być 100 konkretów, ale wyszło 100 haseł bez żadnych konkretów, ale nie ma się co dziwić, skoro hasłem przewodnim myśli politycznej niektórych posłów KO jest to hasło schowane pod ośmioma gwiazdkami – tak relacjonował wydarzenia KO pracownik TVP.

Przypomnijmy, że na konwencji Koalicji Obywatelskiej zaprezentowano 100 konkretów, które partia chce wprowadzić w Polsce po wyborach. Dotyczą one m.in. gospodarki, praw kobiet czy szkolnictwa.

Oto kilka punktów, które tam zaprezentowano:

aborcja do 12 tygodnia będzie legalna i bezpłatna oraz dostępna;

likwidacja funduszu kościelnego;

finansowanie in vitro z budżetu państwa;

skrócenie kolejek do specjalistów,

wprowadzenie systemu rezerwacji wizyt;

blokada sprzedaży Lotniska Chopina w Warszawie;

rozdział państwa od Kościoła;

wprowadzenie związków partnerskich;

dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty;

uwolnienie handlu w niedzielę;

realizacja polityki antyprzemocowej

zapewnienie finansowania z Unii Europejskiej ws. granicy z Białorusią.

O reszcie pomysłów KO, które omówiono w Tarnowie, można przeczytać pod tym linkiem.