Tak padł pierwszy gol dla Albanii. Szczęsny był bez szans

Fatalnie rozpoczął się mecz dla Polaków w Tiranie. Polska reprezentacja przegrywa z Albanią 0:1 po golu Jasira Asaniego. Tak wyglądała akcja zakończona celnym strzałem Albańczyka.

Tak padł gol dla Albanii. Zrzut ekranu z TVP Sport

Kolejny mecz na wyjeździe w eliminacjach do Euro 2024 rozpoczyna się dla polskiej reprezentacji bardzo pechowo. W Tiranie podopieczni Fernando Santosa dostają bardzo bolesną lekcję piłki od Albańczyków.

Co prawda w 20. minucie polscy fani na Air Albania Stadium oszaleli z radości. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego do bramki piłkę skierował Jakub Kiwior. Na nasze nieszczęście po interwencji arbitrów VAR gol dla naszej reprezentacji został cofnięty z powodu pozycji spalonej Kiwiora.

To się zemściło i w 37 minucie było już 1:0 dla Albanii. Jasir Asani zdobył fenomenalną bramkę z blisko 20 metrów. Wojciech Szczęsny starał się powstrzymać ten silny strzał, jednak musiał skapitulować. Tak wyglądała ta akcja.

Nie do obrony... Sytuacja Polski w grupie eliminacyjnej do ME robi się coraz bardziej skomplikowana.

