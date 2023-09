Majdan podzielił się wzruszającym filmikiem. To niepublikowany fragment z wesela

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan świętują 7. rocznicę ślubu. Z tej okazji były sportowiec opublikował w mediach społecznościowych prywatne nagranie z tamtej uroczystości.

Radosław Majdan dodał prywatne ujęcia z wesela. Fot. Instagram/@r_majdan

Minęło właśnie siedem lat od kiedy Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan są małżeństwem. Były bramkarz wrzucił na swoje instagramowe konto fragment przemowy oraz podziękowań dla rodziców z wesela.

Opowiedział tam o pierwszym spotkaniu z "Małgonią" oraz ich randce. Do materiału załączył opis: "Dzisiaj obchodzimy naszą siódmą rocznicę ślubu. Jak ten czas szybko biegnie. Najważniejsze, że kochamy się tak samo mocno, jak wtedy gdy powiedzieliśmy sobie 'tak'. To niepublikowany fragment naszego wspaniałego wesela".

Dodajmy: Małgorzata Rozenek-Majdan w jednym z wywiadów została zapytana, czy planuje odnowienie przysięgi małżeńskiej ze swoim mężem. W ostatnim czasie coraz więcej gwiazd się na to decyduje.

– Nie mamy tego w planach, dlatego, że teraz skupiamy się bardzo mocno na życiu zawodowym. Bardzo się dużo dzieje u nas w życiu i nawet nie miałabym czasu pomyśleć o tym. Nie wykluczamy. Nawet o tym ostatnio rozmawialiśmy, że jak przyjdzie taki moment, iskra, idea, to na pewno chętnie za tym pójdziemy. To będzie jednak coś spontanicznego – opowiedziała Plotkowi.

Historia Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana

Małgorzata Rozenek (obecnie Rozenek-Majdan), jaki i Radosław Majdan w przeszłości dwukrotnie byli w związkach małżeńskich. Historia ich miłości mogłaby posłużyć za scenariusz do komedii romantycznej.

W 2013 roku poznali się podczas premiery filmowej w jednym z warszawskich kin. Wówczas on poprosił ją o numer telefonu. Jednak dopiero po jakimś czasie umówili się na randkę. Prezenterka zaproponowała, by pojechali do domu Radosława, ponieważ nie chciała, by przyłapali ich paparazzi.

Szybko zaiskrzyło, ale zakochani przez wiele miesięcy utrzymywali swoją relację w tajemnicy przed mediami. Pierwsze informacje o ich związku pojawiły się w 2014 roku. Po kilku miesiącach zaczęli pojawiać się razem na przyjęciach. Jeszcze w tym samym roku Majdan oświadczył się swojej ukochanej.

Ich ślub odbył się 10 września 2016 roku w podwarszawskim Konstancinie i był jednym z najhuczniejszych wydarzeń polskiego show-biznesu.