Śmierć 16-letniego zaginionego Sebastiana M. z Wrocławia wstrząsnęła w weekend Polską. Nie do końca jasne są okoliczności jego śmierci. Nad sprawą pracuje prokuratura. Własne ustalenia ma też jego rodzina, która podzieliła się nimi z jedną z gazet. Jak przekazali, pokojówka pracująca w apartamencie, gdzie znaleziono zwłoki, miała słyszeć, że ktoś krzyczał "mamo, babciu, ratunku".

Sebastian M. z Wrocławia. Rodzina chłopaka ujawnia własne ustalenia ws. jego śmierci. Fot. Jacek Boron/REPORTER

16-letni Sebastian M. z Wrocławia zaginął na początku września. 10 września informowaliśmy o tragicznym finale poszukiwań. Chłopak nie żyje.

Śmierć Sebastiana M. z Wrocławia

Ciało było w apartamencie w centrum miasta. Rodzina, w tym dziadek twierdziła na początku, że było związane. Tego w rozmowie z naTemat.pl. nie potwierdziła policja. Starsza aspirant Aleksandra Freus z wrocławskiej policji powiedziała nam, iż "nie wie skąd, oni je mają i jaki jest tego powód.

Freus przekazała ponadto, że zlecono sekcję zwłok. Jak tłumaczyła policjantka naszej redakcji "nie ma takich oczywistych okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że doszło do zabójstwa". Sekcja ma się odbyć we wtorek.

Rodzina ma własne ustalenia ws. śmierci Sebastiana

Jego dziadek Adam powiedział w rozmowie z "Super Expressem" iż "taką informację dostali od kogoś, kto dzwonił i podawał się za policjanta".

Uważa on też, że ze sprawą związana jest jego koleżanka, Oliwia. – Taka mała, czarna. Ma jakieś 16 lat. Była u nas w domu, chyba w piątek. Chciała zostać na noc. Zachowywała się dziwnie. Córka (mama Sebastiana - przyp. red.) zwróciła uwagę, że ma portfel wypełniony pieniędzmi. To było bardzo dziwne, bo to serio była bardzo młoda osoba, właściwie dziecko – opowiadał gazecie pan Adam.

Przekazał także, że być może ona wynajęła ten apartament, gdyż jego wnuka "na pewno nie byłoby na to stać. Rodzina Sebastiana próbowała się z nią kontaktować. Jak opowiadał dziadek, kiedy raz się do niej dodzwonili "sprawiała wrażenie, jakby była naćpana". Skasowała też Instagram, po tym jak napisała do niej mama Sebastiana.

Pokojówka w apartamencie: ktoś tam krzyczał "mamo, babciu, ratunku"

Rodzina nastolatka ustaliła coś jeszcze. – Dowiedzieliśmy się, że pokojówka, która pracuje w tym apartamentowcu, słyszała, że ktoś tam krzyczał "mamo, babciu, ratunku". To mógł być Sebastian – taką informację uzyskał od nich "SE".

Wcześniej informowaliśmy też o kulisach tej sprawy, do których dotarła "Gazeta Wyborcza". Z ich relacji wynika, że nastolatek 4 września był w domu u babci i dziadka. To ich poinformował, że wychodzi do sklepu, żeby kupić sobie picie, a następnie rozpłynął się w powietrzu. Dziadkowie pomyśleli jednak, że chłopak wrócił do rodziców. 16-latek jeszcze następnego dnia rozmawiał z babcią i powiedział, że idzie do szkoły i wróci do domu po godzinie 15:00. Ani w szkole, ani w mieszkaniu już się nie pojawił.

W rozmowie z dziennikiem dziadek chłopca powiedział, że równolegle z procesem zgłaszania zaginięcia do matki i babci nastolatka zgłosiła się tajemnicza kobieta.

Ta dzwoniła na ich telefony, informując, że chłopak żyje i wróci do domu za dwa tygodnie. Tuż po ujawnieniu ciała, dziewczyna znów miała skontaktować się z rodziną, żeby zapytać, co u Sebastiana. Gdy usłyszała, że ten nie żyje, miała odpowiedzieć, ze "właśnie z nim rozmawiała" i "podeśle screeny". Na tym etapie kontakt z nią się urywa. Więcej na ten temat jest pod tym linkiem.