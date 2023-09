T ragicznie zakończyły się poszukiwania 16-latka, który zaginął w ten poniedziałek we Wrocławiu. Nastolatek nie żyje. O jego śmierci poinformowała rodzina i policja. Śledczy ustalają, co się wydarzyło. Policja dementuje jednak informacje, które podali bliscy chłopca, jakoby "znaleziono go związanego". Starsza aspirant Aleksandra Freus z wrocławskiej policji przekazała redakcji naTemat.pl, że "nie ma takich oczywistych okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że doszło do zabójstwa".





Zaginiony 16-latek z Wrocławia nie żyje. Mamy nowe ustalenia policji

redakcja naTemat

Tragicznie zakończyły się poszukiwania 16-latka, który zaginął w ten poniedziałek we Wrocławiu. Nastolatek nie żyje. O jego śmierci poinformowała rodzina i policja. Śledczy ustalają, co się wydarzyło. Policja dementuje jednak informacje, które podali bliscy chłopca, jakoby "znaleziono go związanego". Starsza aspirant Aleksandra Freus z wrocławskiej policji przekazała redakcji naTemat.pl, że "nie ma takich oczywistych okoliczności, które mogłyby świadczyć o tym, że doszło do zabójstwa".