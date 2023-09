Wizjoner i ojciec... dziesięciorga dzieci. Elon Musk spłodził je z trzema kobietami

Elon Musk znów zszokował imieniem, jakie nadał swojemu trzeciemu dziecku z Grimes, czyli... Techno Mechanicus. Nie wszyscy jednak wiedzą, że dyrektor SpaceX ma dziesięcioro dzieci, a gdyby nie pewna tragedia, miałby ich jedenaścioro.

Elon Musk ma dziesięcioro dzieci. Ostatnie nazwał Techno Mechanicus. Fot. Michel Euler/ Associated Press/ East News

Dlaczego dyrektor SpaceX ma tyle dzieci?

Elon Musk w ostatnich latach zasłynął "niecodziennymi" imionami, które nadawał swoim dzieciom z Grimes. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawę, że to już jedenasty potomek Muska. Skąd w dyrektorze SpaceX chęć płodzenia tylu dzieci?

Jednym z powodów może być to, że Musk uważa, że spadek liczby urodzeń jest jednym z poważniejszych problemów współczesności. W mediach społecznościowych nieraz zachęcał innych do zakładania dużych rodzin, a w jednym z wpisów zapewnił, że sam "robi wszystko, co może".

"Cóż, dzieci to jedzące i sr*ające maszyny, nieprawdaż? Póki co mam niewiele do roboty. Teraz Grimes ma o wiele większą rolę do spełnienia niż ja" – powiedział jakiś czas temu Musk, co oczywiście nie spotkało się ze szczególną aprobatą społeczną.

Można by zapytać – skoro tak nie lubi dzieci, po co spłodził ich aż tyle? Okazuje się, że Musk nie przepada jedynie za niemowlakami.

"Kiedy dzieciak podrośnie, moja rola będzie większa. Myślę, że po prostu będę robił to samo, co robiłem z innymi dziećmi. Jeśli na przykład będę miał delegację Tesli do Chin, zabiorę ze sobą dzieci i pojedziemy zobaczyć Wielki Mur lub pojedziemy pociągiem z Pekinu do Xian i zobaczymy Terakotowych Wojowników" – tłumaczył.

Na temat dzieci ze swojego małżeństwa z Justine Wilson wypowiedział się natomiast tak: – Opieka nad pięciorgiem naszych dzieci jest podzielona po równo. Prawie wszystkie godziny wolne od pracy spędzam z moimi chłopcami, którzy są miłością mojego życia.

Co ciekawe, większość dzieci Muska nie zostało poczętych w sposób naturalny. Piątka jego dzieci z Wilson urodziła się w wyniku zapłodnienia in vitro, podobnie jak drugie dziecko z Grimes (w tym wypadku wykorzystali surogatkę). Bliźniaki z Zilis również przyszły na świat w wyniku zapłodnienia in vitro.

Wszytkie dzieci Elona Muska

Nevada Alexander Musk

Po ślubie w styczniu 2000 roku Musk i kanadyjska autorka Justine Wilson powitali w 2002 roku syna Nevadę Alexandra Muska. Niestety chłopiec zmarł z powodu zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej zaledwie w 10. tygodniu życia.

Griffin i Vivian Musk

Po stracie pierworodnego Musk i Wilson zdecydowali się na zapłodnienie metodą in vitro, aby powiększyć rodzinę. W kwietniu 2004 roku urodziła bliźnięta Griffina i Vivian Musk, którzy mają obecnie 18 lat.

Co ciekawe, Vivian w czerwcu 2022 roku ujawniła się jako osoba transpłciowa i złożyła wniosek o zmianę imienia oraz przyjęcie nazwiska matki. W zgłoszeniu jako powód podała "tożsamość płciową oraz fakt, że nie mieszka już z biologicznym ojcem ani nie chce być z nim spokrewniona w żaden sposób, w żadnym kształcie ani formie".

Kai, Saxon i Damian Musk

Musk i Wilson skorzystali z zapłodnienia in vitro również, aby w styczniu 2006 roku powitać na świecie trojaczki: Kaię, Saxona i Damiana. Mają oni obecnie po 16 lat.

X AE A-XII Musk

Po dwóch małżeństwach z gwiazdą "Westworld" Talulą Riley i dwuletnim związku z aktorką Amber Heard Musk zaczął spotykać się z piosenkarką i artystką wizualną Grimes w maju 2018 roku. W maju 2020 roku urodziła syna o imieniu X AE A-XII, który ma teraz 2 lata.

Zwany w skrócie "X" chłopiec pierwotnie nosił imię X ​​Æ A-12, ale znaki "Æ" i "12" naruszały prawo Kalifornii, ponieważ nie były częścią angielskiego alfabetu, co zmusiło rodziców do zmiany imienia dziecka.

Exa Dark Sideræl Musk

W marcu 2022 roku Grimes ujawniła, że razem z Muskiem powitali na świecie jego pierwszą córkę, Exę Dark Sideræl Musk, która przyszła na świat poprzez surogatkę w grudniu 2021 roku. Exa otrzymała przydomek Y po tym, jak ich drugiemu dziecku nadano imię X.

Bliźniaki Strider i Azure

Jak wynika z dokumentów sądowych uzyskanych przez Business Insider w lipcu 2022 r., Musk po cichu powitał bliźniaki Strider i Azure w listopadzie 2021 roku. Ich matką jest dyrektorka operacyjna Neuralink Shivon Zilis, która jednak zaprzecza, jakoby kiedykolwiek była w romantycznej relacji ze swoim szefem.

Techno Mechanicus Musk

Jak wynika z recenzji książki opublikowanej 9 września 2023 roku na łamach "New York Timesa" na temat mającej wkrótce ukazać się biografii Muska "Elon Musk", jeden z najbogatszych ludzi na świecie powitał potajemnie na świecie kolejne dziecko.

To trzecie dziecko z Grimes, które tym razem otrzymało imię... Techno Mechanicus. O samym dziecku oraz tym, kiedy dokładnie mogło się narodzić, póki co niewiele wiadomo. Rodzice mają w skrócie mówić do niego "Tau".