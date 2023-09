W pociągu jadącym ze Splitu do Zagrzebia doszło do najgroźniejszego jak do tej pory incydentu z imigrantami w Chorwacji. Do pojazdu wtargnęło około 100 osób i jak relacjonują świadkowie zdarzenia, zachowywali się oni agresywnie oraz krzyczeli na pasażerów.





Dramatyczne sceny w wakacyjnym raju Polaków. Niemal 100 imigrantów wtargnęło do pociągu

Małgorzata Chuchel

W pociągu jadącym ze Splitu do Zagrzebia doszło do najgroźniejszego jak do tej pory incydentu z imigrantami w Chorwacji. Do pojazdu wtargnęło około 100 osób i jak relacjonują świadkowie zdarzenia, zachowywali się oni agresywnie oraz krzyczeli na pasażerów.