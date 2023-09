B ernard Looney, szef brytyjskiego giganta paliwowego BP odszedł ze skutkiem natychmiastowym – poinformował w nieoczekiwanym oświadczeniu zarząd firmy. Uwagę zwraca jednak powód dymisji: CEO nie poinformował o swoich dawnych związkach z pracownikami firmy. Stoi to w dużym kontraście do tego, jak podchodzi do skandali polski Orlen – gdzie znacznie poważniejsze afery były już zamiatane pod dywan.





Za to szef BP wyleciał z pracy. W Polsce za rządów PiS większe afery uchodziły już na sucho

Katarzyna Florencka

