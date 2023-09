Taylor Swift triumfowała na gali MTV VMA 2023 Fot. Timothy A. Clary/AFP/East News

MTV VMA, czyli MTV Video Music Awards, to nagrody dla teledysków i produkcji muzycznych wręczane przez MTV. Mimo że stacja straciła już nieco dawną świetność, to wciąż są to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień muzycznych, które wyznaczają trendy. Wtorkową imprezę w New Jersey poprowadziła Nicki Minaj, a na scenie (MTV VMA) słynie ze spektakularnych występów na żywo wystąpili m.in. Shakira, Doja Cat, Olivia Rodrigo, Nicki Minaj, Diddy, Måneskin, Cardi B i Megan Thee Stallion.

W tym roku triumfowała Taylor Swift, która zgarnęła aż dziewięć statuetek (przedstawiających astronautę na księżycu) spośród jedenastu nominacji. Jedną z roku, za utwór pop "Anti-Hero", wręczył jej boysband N Sync, który pojawił się na scenie w starym składzie i z Justinem Timberlakiem na czele.

Wśród laureatów znaleźli się również m.in. Nicki Minaj, SZA, Ice Spice, Blacpink, Olivia Rodrigo, Doja Cat i Lana del Rey. Nagrodę za życiowe osiągnięcia (Michael Jackson Video Vanguard Award) odebrała Shakira, a raper Diddy został wyróżniony nagrodą specjalną dla globalnej ikony.

Oto pełna lista laureatów na tegorocznej gali MTV VMA wraz z nominowanymi.

Drake and 21 Savage – "Her Loss"

Tomorrow X Together – "Sugar Rush Ride"

Lauren Spencer Smith – "That Part"

FLO – "Losing You"

Fletcher – "Becky’s So Hot"

Sam Ryder – "All The Way Over"

Stephen Sanchez – "Until I Found You"

Rema & Selena Gomez – "Calm Down"

Metro Boomin, the Weeknd, 21 Savage, and Diddy – "Creepin’ (Remix)"

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – "Gotta Move On"

Post Malone, Doja Cat – "I Like You (A Happier Song)"

Dua Lipa – "Dance the Night (From Barbie the Album)"

Metro Boomin ft Future – "Superhero (Heroes and Villains)"

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – "Kant Nobody"

Lil Uzi Vert – "Just Wanna Rock"

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – "Gotta Move On"

Alicia Keys ft. Lucky Daye – "Stay"

Chlöe ft. Chris Brown – "How Does It Feel"

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – "Creepin’ (Remix)"

Toosii – "Favorite Song"