Home office to dla wielu z nas okazja, aby połączyć podróżowanie z pracą. A co, gdyby przenieść się w jakieś ciepłe miejsce na stałe i jeszcze dostać za to pieniądze? Oto lista krajów, które dopłacą ci za to, że się do nich przeprowadzisz.

Takie widoki z okna mogą być twoją codziennością, jeśli masz pracę zdalną i zdecydujesz się na wyprowadzkę z kraju fot. Getty Image / Eye July

Jeszcze parę lat temu do głowy by nam nie przyszło, że nasze biura przeniosą się do domów za pomocą pracy zdalnej. Choć ta forma zatrudnienia ma też swoich hejterów, to jednak większość pracowników jest z niej zadowolona i chętniej pracuje z domu, niż z biura. Coraz częściej zdarza się też, jeśli pracodawca wyraża na to zgodę, że wybieramy się na tak zwane workation, czyli połączenie wakacji i pracy.

Na workation wybieramy się zazwyczaj do ciepłych miejsc, w których za dnia zajmujemy się swoją codzienną pracą, a późnym popołudniem i przez weekendy zwiedzaniem. Taka forma charakteryzuje się przede wszystkim tym, że może zostać połączona z urlopem, będąc jego swego rodzaju przedłużeniem.

Nieważne ile mamy lat i jaką pracę dokładnie wykonujemy. Jeśli tylko jest ona w pełni lub częściowo zdalna, możemy z łatwością wypróbować, czy taka forma łączenia pracy i wakacji dobrze wpływa na naszą produktywność.

Home office to dla wielu okazja, aby na stałe pracować z innego kraju. Z tej opcji najczęściej korzystają przedstawiciele pokolenia Z (ponad 21 procent), a także osoby w wieku 30-44 lata (niemal 20 procent). Co ciekawe, najliczniejsza grupa osób, które chciałyby skorzystać z możliwości pracy zdalnej to pokolenie 40 i 50-latków. Ponad 43 procent z nich deklaruje, że home office umożliwi im wydłużenie wypoczynku i podróży, który połączą z obowiązkami zawodowymi. Kiwi.com Czytamy w raporcie portalu rezerwacyjnego kiwi.com

A co gdyby przenieść się na stałe do miejsc, w których zwykle spędzamy jedynie wakacje i jeszcze ktoś nam za to dopłaci? Tak, dobrze czytasz! Są na świecie miejsca, które zapłacą ci za to, żebyś się do nich przeprowadził i zdalnie tam pracował.

Więc jeśli tylko twój pracodawca wyraża na to zgodę albo sam sobie jesteś szefem - składaj wniosek o dotację, pakuj walizki i zacznij nowe życie w innym kraju.

Gdzie dokładnie dostaniesz dopłatę za przeprowadzkę? Listę krajów i miejscowości znajdziesz poniżej.

1. Hiszpania

Hiszpania w tym roku była drugim na liście krajem najczęściej wybieranym przez Polaków na wakacje. Codzienność tam jednak niekoniecznie jest tak barwna, jak może nam się wydawać podczas krótkich wakacyjnych pobytów. Obecnie kraj ten mierzy się z kryzysem demograficznym, wynikającym ze starzejącego się społeczeństwa i spadającym wskaźnikiem urodzeń.

To właśnie z tego powodu władze zapraszają obcokrajowców do zamieszkania w nim, głównie w małych miejscowościach na wsi, skąd wielu mieszkańców przeniosło się do miast.

Gdzie możemy liczyć na dopłatę za zamieszkanie i w jakiej wysokości?

Rubiá, Orense, w północnej części Hiszpanii - oferuje dodatek do dochodu w wysokości do 150 euro miesięcznie,

Ponga, urokliwe miasteczko na północy Hiszpanii – lokalny program przewiduje do 3000 euro dofinansowania dla rodzin z dziećmi i do 2000 euro dla osób samotnych lub par bez dzieci,

Griegos, Teruel - tu nie musimy nawet martwić się o pracę. Miasto oferuje nowym mieszkańcom zatrudnienie i trzymiesięczne mieszkanie bez czynszu. Po pierwszych trzech miesiącach rodziny będą musiały same opłacać czynsz w wysokości 225 euro miesięcznie. Może on zostać dodatkowo obniżony o 50 euro na każde posiadane dziecko w wieku szkolnym

2. Grecja

Antikythera to piękna grecka wyspa, która w ostatnim czasie bardzo odczuła spadek ludności i chce odbudować swoją demografię. Jest położona w połowie drogi między wyspą Kithira a zachodnimi brzegami Krety. Za przeprowadzkę w jej skromne progi oferuje równowartość 550 euro co miesiąc, przez pierwsze 3 lata, co daje nam łącznie niemalże 20 000 euro dofinansowania.

3. Portugalia

Rząd uruchomił specjalny program Emprego Interior Mais, aby przyciągnąć nowych mieszkańców na swoje ziemie. Program ten przeznaczony jest dla obcokrajowców i obywateli pragnących osiedlić się w głębi lądu. Władze sporządziły listę regionów objętych programem, który przyznaje aż 4930 euro każdemu, kto zdecyduje się osiedlić w głębi lądu. Do programu kwalifikują się także cyfrowi nomadzi.

4. Dania

W ramach akcji Startup Denmark rząd duński oferuje aż do 50 000 USD dofinansowania, roczną wizę i wsparcie tym przedsiębiorcom, którzy zechcą uczynić z tego kraju swoją bazę operacyjną.

Choć nie jest to kraj, który kojarzymy z wakacjami, warto rozważyć go jako miejsce do zamieszkania. W corocznych raportach o najszczęśliwszych państwach na świecie, Dania zawsze znajduje się w czołówce.

5. Włochy

Czy do zamieszkania w krainie pizzą, dobrą kawą i tiramisu płynącą naprawdę trzeba jeszcze kogoś dodatkowo przekonywać? Jeśli samo pyszne jedzenie oraz wspaniała pogoda nie są dla ciebie wystarczająco zachęcające, rozważ przeprowadzkę do miasteczka Presicce-Acquarica, które znajduje się w obcasie buta, którego kształty wyznaczają granicę kraju.

Wystarczy się tam przenieść i zarejestrować w lokalnym urzędzie miasta wniosek o swoje dofinansowanie. Jego wysokość może osiągnąć aż 30 000 euro.

Zanim podejmiesz impulsywną decyzję o przeprowadzce do jednego z wyżej wymienionych miejsc, zorientuj się, jak wygląda sytuacja z pracą za granicą w twoim miejscu zatrudnienia. Pamiętaj także, o obowiązującym w Polsce prawie podwójnego opodatkowania, które może cię dotknąć podczas pracy za granicą.

