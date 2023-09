Od środy subskrybenci Disney+ mogą oglądać najnowszy film Disneya i Pixara "Między nami żywiołami". Mimo że animacja dość szybko zniknęła z kin, to teraz ma szansę być hitem platformy. O czym jest?

"Między nami żywiołami" jest już dostępne na Disney+ Fot. Kadr z "Między nami żywiołami"

Akcja filmu "Między nami żywiołami" (ang. "Elemental") rozgrywa się w Żywiołowie, mieście zamieszkanym przez przedstawicieli ognia, wody, ziemi i powietrza. Iskra to twarda, sprytna i ognista dziewczyna, która wbrew woli ojca zaprzyjaźnia się z zabawnym, płynącym z prądem chłopakiem imieniem Wodek. Ich znajomość wywraca świat Iskry do góry nogami i sprawia, że bohaterowie zaczynają na nowo odkrywać otaczający ich świat.

Film wyreżyserował Peter Sohn ("Dobry dinozaur" oraz krótkometrażowe "Zaburzenie częściowe"), scenariusz napisali John Hoberg, Kat Likkel i Brenda Hsueh, a producentką jest Denise Ream ("Dobry dinozaur", "Auta 2"). Film Disneya i Pixara miał premierę 14 lipca i obecnie jest w TOP 10 najbardziej dochodowych filmów 2023 roku z wynikiem 480 milionów dolarów na świecie.

Przypomnijmy, że Disneyowi i Pixarowi zawdzięczamy takie animowane hity, jak: "Toy Story", "Potwory i spółka", "Gdzie jest Nemo?", "Gdzie jest Dory?", "Iniemamocni", "Auta", ""Ratatuj", "WALL·E", "Odlot", "W głowie się nie mieści", "Coco" czy "To nie wypanda".

Oprócz "Między nami żywiołami" 13 września na Disney+ trafiły również: film dokumentalny "Między nami żywiołami: Historia filmu" oraz krótkometrażowy film Pixar Animation Studios "Randka Carla" z ulubieńcem fanów gadającym psem Asem. Carl, bohater "Odlotu", niechętnie zgadza się pójść na randkę z przyjaciółką i przyznaje, że nie ma pojęcia, jak w dzisiejszych czasach wygląda randkowanie. Do pomocy wkracza zawsze pomocny As, by uspokoić przyjaciela przed randką i zaoferować kilka sprawdzonych wskazówek dotyczących nawiązywania przyjaźni. Dotyczą one jednak... głównie psów.

Promocja na Disney+. Abonament za 6,99 złotych miesięcznie na trzy miesiące

Jak pisaliśmy w naTemat, na Disney+ trwa obecnie promocja, która rozpoczęła się 6 września. Do 20 września serwis VOD Disneta będzie można subskrybować za jedynie 6,99 zł miesięcznie przez najbliższe trzy miesiące. W tym okresie zmianie nie ulega roczna opłata za abonament, która wynosi 289,90 zł.

"Oferta jest ważna do 20 września bieżącego roku. Po trzech miesiącach następuje automatyczne odnowienie po obowiązującej miesięcznej cenie detalicznej 37,99 zł, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana wcześniej" – czytamy w komunikacie Disney+. Oferta dotyczy jednak wyłącznie nowych i powracających subskrybentów bez aktywnej subskrypcji.

"(...) bez ukrytych kosztów i z możliwością anulowania w dowolnym momencie. Oznacza to oszczędność wysokości 75 procent w porównaniu z regularną ceną" – reklamuje swoją promocję Disney+ w Polsce. Dodajmy, że od grudnia Disney+ ma wprowadzić podwyżki cen abonamentu. Za rok zapłacimy wówczas 379,90 zł, zaś za jeden miesiąc subskrypcji 37,99 zł. "Disney+ oferuje coś dla każdego, przez cały rok dodając nowe seriale telewizyjne, przeboje kinowe i wyjątkowe produkcje oryginalne pod sześcioma markami: Disney, Pixar, Marvel, ze świata Gwiezdnych wojen, National Geographic i Star, z biblioteką obejmującą wszystko – od filmów dokumentalnych po uznane przez krytyków dramaty, komedie i klasyczne animacje. Subskrybenci mogą cieszyć się m.in. najnowszym serialem 'Ahsoka' z uniwersum Gwiezdnych wojen, wszystkimi sezonami "Grey's Anatomy: Chirurdzy" oraz docenianymi hitami, takimi jak 'The Bear', 'Zbrodnie po sąsiedzku' czy 'The Mandalorian'" – czytamy w informacji prasowej Disney+.

Czytaj także: https://natemat.pl/510169,promocje-w-serwisach-vod-disney-i-showtime-ma-dobre-oferty-lista